Canciller de Brasil critica a la ONU por recibir a una "bien alimentada" Thunberg, pero silenciar la crisis venezolana

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, criticó este sábado (12.10.2019) a la ONU por recibir a la activista ambiental Greta Thunberg y, al mismo tiempo, "no hacer nada" ante la crisis económica y social que atraviesa Venezuela.

El canciller dijo que el mismo día que Thunberg habló en la ONU recibió una foto "de una niña venezolana de 14 años que pesa 14 kilos, víctima del hambre" y de la crisis en el país caribeño.

"Greta está bien alimentada, bien nutrida y bien recibida por la ONU, la misma ONU que no hace nada por esa niña en Venezuela. La misma ONU que no hace nada contra (el presidente Nicolás) Maduro. Entonces, pregunto, 'how dare you?'", dijo Araújo, parafraseando el discurso de Thunberg.

"El izquierdismo es totalitario"

En su discurso durante la apertura de la segunda jornada de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Sao Paulo, el ministro críticó los pensamientos socialistas y la "ideología izquierdista", que, a su juicio, condujo a todos los regímenes totalitarios del mundo.

"Hay quienes digan que hay totalitarismo de derecha y de izquierda, pero eso no existe. El totalitarismo es el opuesto del conservadurismo", expresó el canciller, quien añadió que el primer régimen que "habló con orgullo sobre el totalitarismo fue el fascismo italiano".

"El izquierdismo es totalitario porque quiere totalizar el individuo a partir de una característica individual, ya sea la posición social o la orientación sexual", completó.

rrr (efe/o globo/veja)

