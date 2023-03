Canciller alemán, Olaf Scholz: Soy uno de los pocos que habla con Vladimir Putin

"Hablo con el presidente ruso, soy uno de los pocos. No sólo le visité en Moscú y me senté a su larga mesa, también he tenido muchas conversaciones telefónicas largas con él y seguiré haciéndolo aunque no seamos de la misma opinión", dijo el canciller alemán, Olaf Scholz, en un encuentro con ciudadanos en Cottbus (este).

Interpelado por una ciudadana que pedía que la vía diplomática primara sobre los envíos de armas a Ucrania, Scholz subrayó que "un país agredido debe poder defenderse y tiene derecho a pedir ayuda a otros".

Scholz: Alemania hace todo por "evitar una expansión de la guerra"

El canciller reiteró que las negociaciones son necesarias pero que tienen que conducir a algo que no sea una "paz impuesta", ya que según dijo "se negocia mal con una pistola en la cabeza".

"La base para las negociaciones tiene que ser que el presidente ruso entienda que su objetivo imperialista no funciona y que tiene que retirar sus tropas. Tiene que haber algo que negociar, no puede tratarse simplemente de firmar una capitulación", argumentó Scholz.

El canciller expresó su compresión por el "miedo" que sienten muchos ciudadanos ante la perspectiva de una escalada bélica, pero afirmó que no toma decisiones de forma impulsiva sino que en todo momento se coordina con los aliados de Alemania y hace lo posible para evitar una expansión del conflicto.

jov (efe, rbb)