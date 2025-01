Canciller alemán condena "declaraciones erráticas" de Musk

Olaf Scholz dijo que no hay “nada nuevo” en las palabras del dueño de X (Twitter), y recalcó que el apoyo que entregó el empresario a la ultraderecha es algo “mucho más problemático”.

El canciller de Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz, condenó las "declaraciones erráticas" de Elon Musk así como el apoyo del multimillonario estadounidense al partido de ultraderecha AfD, en una entrevista publicada este sábado (04.01.2025) por el semanario alemán Stern. Al mismo tiempo, el dirigente alemán llamó a mantener la calma ante las declaraciones del empresario.

"En Alemania, todo está sucediendo de acuerdo a la voluntad de los ciudadanos, y no de acuerdo a las declaraciones erráticas de un multimillonario estadounidense", declaró el dirigente alemán, a un mes y medio de las elecciones parlamentarias anticipadas previstas para el próximo 23 de febrero. Agregó que no hay "nada nuevo” en las palabras de "un rico empresario de los medios que no aprecia las políticas socialdemócratas”.

Scholz abogó por mantener la calma frente a los dichos de Musk, dueño de X (Twitter) y muy cercano al presidente electo estadounidense Donald Trump, que tal como cita la revista Stern, llamó a Scholz "loco" a principios de noviembre y luego "imbécil incompetente" el 20 de diciembre antes de atacar al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, a quien tildó de "tirano".

Hay cosas más problemáticas

El canciller alemán considera que el apoyo de Musk a la AfD, "un partido que aboga por un acercamiento a la Rusia de Putin y quiere el debilitamiento de los lazos transatlánticos", es "mucho más problemático que estos insultos". "El presidente alemán no es un tirano antidemocrático y Alemania es una democracia fuerte y estable, diga lo que diga el señor Musk", subrayó el canciller.

Cuando la revista Stern le preguntó si planeaba invitar a Musk a una discusión, Scholz respondió: "No creo que haya que tratar de ganarse el favor del señor Musk. Eso se lo dejo a otros". El canciller alemán dijo que se reunió con Musk en marzo de 2022, en la inauguración de la fábrica de Tesla en Brandeburgo, cerca de Berlín, en un "momento en que la AfD local protestaba contra su establecimiento" en ese lugar.

Alemania pasó a ser uno de los últimos blancos en Europa de los ataques de Musk, que busca proyectar su influencia en beneficio de la extrema derecha, especialmente en Reino Unido, y arremete también contra la Comisión Europea.

DZC (AFP, AP)