Cancelan 150 vuelos por huelga en aeropuerto de Bruselas

Un total de 150 vuelos de los 620 previstos para este martes (30.10.2018) se han cancelado en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem debido al sexto día de huelga de los trabajadores de la empresa Aviapartner que se encarga, entre otras labores, de trasladar las maletas en el principal aeródromo belga.

En su página web, el aeropuerto informó de que el paro laboral continúa este martes y de que Avipartner no gestionará ningún vuelo durante esta jornada. Durante los seis días de huelga que se inició de manera espontánea, se han cancelado un total de 870 vuelos, informó la portavoz del aeropuerto, Florence Muls, en una de las semanas con mayor actividad en el aeródromo debido a las vacaciones escolares de otoño.

Aviapartner trabaja en el principal aeropuerto de Bélgica con aerolíneas como Air Europa, British Airways, Easyjet, Iberia, KLM, Vueling o Ryanair. El aeródromo instó a los pasajeros a contactar con las aerolíneas antes de ir hasta el aeropuerto y pidió a aquellos que durante el jueves y viernes tuvieron que dejar sus maletas (unas 1.500) en las instalaciones que no vuelvan a por ellas puesto que hoy será imposible recuperarlas.

Los sindicatos y la dirección de Aviapartner abandonaron la mesa de negociación sin acuerdo en la noche del lunes tras largas conversaciones y retomaron la negociación este martes a las 12.30 hora local. Tras un receso, las conversaciones continúan desde las 14.00 horas y los sindicatos confían en lograr una solución.

"Hasta ayer, la dirección no tenía la intención de abordar nuestras propuestas", dijo la televisión pública RTBF la representante del sindicato socialista FGTB, Sandra Langenus, quien añadió que la empresa prometió presentar hoy "propuestas constructivas" y esperan "llegar así a un acuerdo".

En el aeropuerto, algunos de los pasajeros que no han podido volar se quejaban de que tanto las aerolíneas como el aeródromo no ofrecen facilidades ni respuestas sobre cuándo podrán viajar. "Ryanair no te dice nada, llamas y te sale un contestador de que hay una huelga por causas ajenas a la compañía y que te busques la vida", dijo a Efe Sara, una española que debía volar a Barcelona (noreste español) con la compañía de bajo coste irlandesa.

"Nos han avisado a las 11.00 de que había una huelga, no nos han dicho de qué. Nos dijeron que fuéramos al aeropuerto y que ahí nos solucionaban el problema", sin embargo al llegar al mostrador de Aviapartner, "nos han dado un número de teléfono de Ryanair para que nos dieran la solución", añadió por su parte Daniel, otro de los pasajeros que no ha podido viajar a esa ciudad española.

"Estamos buscando soluciones porque lo suyo sería que nos facilitaran un billete y el alojamiento", consideró. (EFE)