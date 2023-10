Canadiense gana primera medalla de oro de los Panamericanos

El canadiense Gunnar Holmgren ganó la primera medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al imponerse este sábado (21.10.2023) en la prueba de cross country olímpico del ciclismo de montaña. En el podio lo acompañaron el chileno Martín Vidaurre con la de plata y el brasileño Jose Gabriel Marques de Almeida con el bronce.

El ciclomontañista, de 24 años, se impuso en el Club Deportivo Universidad Católica, donde se realizó la prueba, con un tiempo de 1:17:59, por encima de Vidaurre (+0:53) y Marques (+2:14). El ciclismo de montaña, también conocido como mountain bike, es una de las diez disciplinas de los Panamericanos que otorgan puntos para el ránking olímpico con miras a los Juegos de París 2024.

El chileno Vidaurre, bronce en Lima 2019 y uno de los máximos favoritos de esta disciplina, fue ovacionado por el público al obtener el segundo lugar. Pese a ello, no pudo ocultar su tristeza por no haber conseguido el oro frente a su gente. "Hice todo lo que pude, lo intenté, lo intenté de verdad. Lo di todo", fueron sus primeras palabras al bajarse de la bicicleta.

La ceremonia inaugural tuvo lugar la noche del viernes en Santiago. Imagen: Matias Basualdo/AP/picture alliance

México también celebra

En medio de sollozos, el deportista de 23 años prometió "volver más fuerte que nunca", como si de una promesa se tratara. "Todo el año me preparé de la mejor manera. Se me escapó la de oro, era lo único que quería. Luché con lo que pude, me quedé con lo puesto”, dijo en su lamento. Vidaurre ahora competirá en el ciclismo en ruta el próximo 29 de octubre, donde se enfrentará a talentos de clase mundial como el ecuatoriano Richard Carapaz.

En taekwondo, en tanto, el mexicano William Arroyo y la estadounidense Kaitlyn Reclusado se quedaron con los primeros oros en poomsae individual. Arroyo se adjudicó la medalla dorada tras vencer al nicaragüense Elian Ortega, que obtuvo plata. En la final de la competencia femenina, en tanto, Reclusado se impuso a María Alejandra Higueros, del Equipo de Atletas Independientes (EAI), que recibió la medalla de plata.

