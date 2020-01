Canadá exige indemnizaciones a Irán por derribo de avión

El gobierno de Canadá siguió presionando a Irán este viernes (17.01.2020) para que asuma su responsabilidad en el derribo del vuelo 752 de Ukraine International Airlines (UIA), al demandar que í indemnice a las familias de las 176 víctimas mientras prosigue la investigación del ataque.

Pero la tragedia, en la que murieron 57 canadienses y 29 personas residentes en el país norteamericano, está permitiendo que Canadá e Irán mantengan contactos diplomáticos al más alto nivel por primera vez desde 2012, cuando Ottawa rompió relaciones con el régimen teocrático.

El canciller canadiense, Francois-Philippe Champagne, se reunió hoy en Omán con su par iraní, Javad Zarif, para tratar la investigación del derribo el pasado 8 de enero del avión de UIA, poco después de despegar de Teherán con destino a Kiev.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que, durante la "extensa" reunión, Zarif aceptó la "necesidad de transparencia en el análisis de los datos de la caja negra" del avión ucraniano y que los dos ministros discutieron "el deber de Irán hacia las familias de las víctimas, incluidas compensaciones".

En este sentido, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, volvió a insistir hoy en la necesidad de que Irán compense económicamente a las familias de los 176 muertos.

A causa del derribo del avión por un misil iraní fallecieron 176 personas, entre ellas 57 canadienses. (Foto archivo 08.01.2020)

"Quiero ser claro, esperamos que Irán compense estas familias. Me he reunido con ellos. No pueden estar esperando durante semanas. Necesitan ayuda ya", dijo en rueda de prensa en Ottawa.

Trudeau anunció que Canadá pagará 25.000 dólares canadienses (unos 19.000 dólares estadounidenses) a las familias de las víctimas canadienses y a las de los otros 29 pasajeros, y aclaró que no les pedirá reembolsos cuando reciban la indemnización de Irán.

Trump advierte a Jamenei

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, que sea "muy cuidadoso con sus palabras".

"El llamado 'Líder Supremo' de Irán, que no ha sido tan Supremo últimamente, tenía algunas cosas desagradables que decir sobre Estados Unidos y Europa", tuiteó Trump sobre los comentarios de Jamenei este viernes en Teherán.

Según Trump, el virulento discurso de Jamenei, en el que atacó al "feroz" Estados Unidos y describió a Gran Bretaña, Francia y Alemania como "lacayos" de Washington, fue un error.

"Su economía se está derrumbando y su gente está sufriendo. ¡Debería tener mucho cuidado con sus palabras!", tuiteó el mandatario.

Durante una inusual oración en la mezquita Mosalla de Teherán, Jamenei acusó a los europeos de ser los "lacayos" de Estados Unidos en el tema nuclear. Su sermón fue interrumpido por gritos de "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel" de parte de la multitud.

El 3 de enero Estados Unidos mató al poderoso general iraní Qassem Soleimani en un ataque con drones en Bagdad.

