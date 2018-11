Campaña de desprestigio contra el pacto migratorio de la ONU

Separar lo verdadero de lo falso no es realmente la principal tarea del ministerio alemán de Relaciones Exteriores. A partir de ahora, sin embargo, dicho ente quiere contrarrestar la "información engañosa" que, se supone, que crea un ambiente adverso en contra del Pacto de Naciones Unidas para la Migración.

Pero esas mentiras no solo se difunden desde el anonimato de Internet, sino desde el centro político de Berlín. El partido Alternativa para Alemana (AfD), escribe, por ejemplo, en su página virtual que el pacto es "un programa oculto de reubicación para refugiados económicos y pobres". Medios populistas de derecha estiman que se trata de cientos millones de inmigrantes. Eso es tan falso, como la afirmación del canciller austriaco, Sebastian Kurz, quien afirma que el retiro de Austria de dicho pacto es, supuestamente, necesario para defender la soberanía nacional.

La realidad es que el pacto de migración fue suscrito en un "marco de cooperación no vinculante" que no afecta la soberanía de los Estados signatarios. "Debido a que el problema de la migración no puede ser abordado por un solo Estado, se promueve la cooperación internacional entre todos los actores relevantes en el campo de la migración", señala el texto del tratado.

Reglas históricas

La necesidad del Pacto Global para la Migración surge del hecho de que los Estados se enfrentan cada vez más al problema, pero no existe un acuerdo general. Para los refugiados, existe la Convención de Ginebra y la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, que garantizan ciertos derechos fundamentales. Para los migrantes que no están cubiertos por la Convención de Ginebra, el nuevo Pacto Global para las Migraciones debe aclarar algunas cuestiones fundamentales.

Benjamin Schraven y Eva Dick, del Instituto alemán de Desarrollo aseguran en un texto conjunto que el pacto migratorio "ciertamente no abre las puertas a la inmigración masiva sin restricciones a Europa, sino a un compromiso de lo que es realmente la migración". La cual no se puede evitar simplemente con el cierre de fronteras o unos pocos miles de millones más en ayuda para el desarrollo".

El Pacto Mundial sobre Migración se desarrolla en el marco de la meta de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que cada Estado miembro se compromete a una cooperación internacional fortalecida para facilitar las migraciones ordenas, seguras, regulares y responsables. Su campo de acción está establecido en el Anexo II de la Declaración de Nueva York y su propósito es:

1. Tratar todos los aspectos de la migración internacional, incluyendo las cuestiones humanitarias, de desarrollo y de derechos humanos, entre otros.

2. Contribuir con la gobernanza mundial y fortalecer la cooperación sobre la migración internacional.

3. Crear un marco legal para una cooperación internacional integral que beneficie a los migrantes y a la movilidad humana.

4. Presentar una amplia gama de compromisos prácticos, medios de ejecución y un marco de revisión y seguimiento en materia de migración internacional, en todas sus dimensiones, para todos los Estados miembros.

5. Seguir la senda marcada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.

6. Basarse en la Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, aprobada en 2013.

Algunos de sus objetivos

La AfD también exige que el Gobierno alemán se retire "para evitar daños irreversibles al pueblo". El pacto global no es legalmente vinculante, pero sí representa la voluntad política e intención de la comunidad internacional de fortalecer la cooperación y la solidaridad con los refugiados y los países de acogida.

Uno de los objetivos principales del pacto es proporcionar acceso a soluciones duraderas, mediante la planificación de soluciones desde el inicio de las crisis de refugiados. Eliminar las causas de emigración es la forma más efectiva de llegar a esas soluciones.

(jov/cp)

