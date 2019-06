Camboya: 3 muertos y decenas de desaparecidos en derrumbe

La semana en imágenes (del 17.6. al 23.6.2019)

Merkel sufre temblores durante una ceremonia oficial

Angela Merkel sufrió temblores durante varios minutos en una ceremonia oficial junto al nuevo presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Berlín. "Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien", dijo la canciller al ser preguntada por esa cuestión en una comparecencia conjunta con Zelenski. (18.06.2019)