¿Cambio energético? EE.UU. y el petróleo

El estado del norte de Estados Unidos parece hecho a medida para las energías alternativas, con amplias superfícies donde corre el viento, y una tribu de nativos americanos que actualmente experimenta con la energía solar a gran escala. Pero hay reticencias. Ines Pohl recorre un Estado que lucha por encontrar el camino correcto hacia el futuro energético.

Un reportaje de Ines Pohl





