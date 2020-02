Caen en 81% reservas de boletos de avión de China a París

Las reservas de billetes de avión con destino a París de los turistas chinos están en caída libre debido a la crisis del nuevo coronavirus, informó este miércoles (12.02.2020) la Oficina de Turismo de la capital, que relativiza el impacto ya que han aumentado las de otras regiones como Estados Unidos y Oriente Medio.

Desde el 21 de enero, las reservas de vuelos procedentes del noreste de Asia -China, en particular, pero también de Japón y de Corea del Sur-, para marzo, abril y mayo, han caído un 81,3%, anunció la oficina de turismo parisina este miércoles a la AFP, debido a la epidemia COVID-19, que ya ha causado más de 1.100 muertos.

"El impacto va a ser fuerte", dice la directora general, Corinne Menegaux. "Esto incluye todos los viajes en grupo que han sido anulados y, en cuanto a la clientela china, hay muchos vuelos que ya no funcionan. Es lógico que haya caída de reservas", dice.

Esta caída es más impactante si se tiene en cuenta que en enero, las llegadas procedentes del noreste de Asia estaban aumentando un 15,2% en un año. Empezaron a bajar el 30 de enero, informa la Oficina de Turismo de París.

No obstante, "China representa menos del 3% de la frecuentación global en París y la Isla de Francia (sus alrededores). Algunos casos no han sido anulados sino pospuestos, difíciles de cifrar ya que no se sabe cuándo se harán", precisa la responsable.

"Los periodos más importantes para nosotros, desde el punto de vista de la clientela china, son los meses de junio a octubre", precisa, antes de señalar que "dependerá de cuánto tiempo dure" la crisis del COVID-19.

Mientras los viajes de los chinos caen, las reservas aéreas procedentes de América del Norte aumentaron un 17,9% y un 19,1% las de Oriente Medio.

(afp)

