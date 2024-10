Cadenas de suministro en transformación

Además, las cadenas de suministro internacionales a menudo carecen de la transparencia necesaria, especialmente en relación con las malas condiciones laborales y ambientales.

Catherine Körting, de Betterwood, importa madera tropical a Alemania. Para asegurarse de que todo se produce de forma justa, visita regularmente los lugares de donde procede su madera. Imagen: ZDF

Las producciones locales o un mayor control en las rutas de suministro pueden ser de ayuda. Un ejemplo de cómo esto puede funcionar es la empresa maderera de Colonia Betterwood, que de forma sostenible y justa, transporta madera desde Perú a Alemania. Otro ejemplo es la empresa farmacéutica Sandoz, que es la única que todavía produce penicilina en Europa.

Las huellas de la tala ilegal: así es como se ve en muchos lugares de la selva peruana, preciosa naturaleza quemada ilegalmente y antiguos árboles gigantes destruidos para siempre. Imagen: ZDF

Durante décadas la selva tropical de Perú ha sido destruida por la tala ilegal para uso agrícola y de pastoreo. Catherine Körting quiso cambiar esto y encontró una manera de contribuir a la conservación de la selva a través de la venta de madera. Con su empresa Betterwood, vende madera tropical con tala controlada y comercio justo en Alemania.

Este árbol gigante de la selva ha sido despejado para su tala, pero el trabajador forestal Reynaldo Pacheco tiene sus reservas. Imagen: ZDF

Junto con sus empresas asociadas en Perú, se asegura de que solo se talen tantos árboles como el ecosistema pueda soportar. Ella sabe exactamente dónde y quién tala la madera. Registra con precisión quién almacena, envía y transporta la madera desde Perú hasta el almacén cerca de Colonia: "Nuestra trazabilidad abarca desde el árbol en pie hasta el destino final".

Imagen: ZDF

La escasez de medicamentos se ha vuelto más frecuente en los últimos años. Cuando los medicamentos vitales ya no están disponibles, las consecuencias de las largas cadenas de suministro se hacen evidentes. La mayoría de los antibióticos vendidos actualmente en Alemania provienen de Asia. Muchas empresas farmacéuticas trasladaron allí su producción por razones de costos.



La empresa farmacéutica Sandoz es diferente. Produce penicilina en Kundl, Austria, siendo el único y último fabricante en Europa. El apoyo del gobierno austriaco con 50 millones de euros en subsidios para la producción de ingredientes activos fue un paso importante hacia la seguridad del suministro para toda Europa.

En caso de emergencia, Kundl, en el Tirol, podría convertirse en el último bastión para la seguridad del suministro de antibióticos. Imagen: ZDF

El ejemplo de la producción de penicilina en Kundl muestra cómo Europa puede ser más independiente en la lucha contra los cuellos de botella en el suministro. Imagen: ZDF

En los enormes pabellones se producen millones de unidades de estos valiosos antibióticos. Y la empresa sigue creciendo: en el futuro, debería ser posible abastecer de penicilina desde allí a todo el mercado europeo.



Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 26.10.2024 – 00:30 UTC

SÁ 26.10.2024 – 21:30 UTC

DO 27.10.2024 – 12:30 UTC

DO 27.10.2024 – 19:03 UTC

DO 27.10.2024 – 22:30 UTC

LU 28.10.2024 – 09:03 UTC

LU 28.10.2024 – 15:30 UTC

MA 29.10.2024 – 11:03 UTC

MI 30.10.2024 – 09:30 UTC

JU 31.10.2024 – 08:03 UTC

VI 01.11.2024 – 04:00 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6