Caótica jornada en Londres

Tan pronto como los ministros y los parlamentarios en Londres tuvieron el tiempo suficiente para darle un vistazo Al acuerdo por el "brexit" de 585 páginas, comenzaron las explosiones políticas que hacen que Theresa May y su gobierno se tambaleen. Para muchos, solo leer la palabra "unión aduanera" fue suficiente para dar inicio a las hostilidades. Una aparición en la Cámara de los Comunes y una serie de renuncias, incluida la del ministro para el "brexit", Dominic Raab, sumieron a la primera ministra y a todo el sistema político británico en el caos.

Qué maravilloso "brexit"

Se escucharon risas en el Parlamento cuando Theresa May dijo que había negociado un "brexit" ordenado. Este trato es puro veneno político: para los "brexiters" es un acuerdo que los deja demasiado cerca de la UE, mientras que los escoceses se sienten excluidos, el DUP de Irlanda del Norte exige un trato igualitario y el opositor Partido Laborista pretende derrocar a todo el gobierno "tory" con la ayuda del "brexit".

Sin embargo, ante la fuerte resistencia, la primera ministra mostró una vez más su intrasigencia. Una vez que ha tomado un curso, comprometida con un objetivo, es imposible disuadirla. Como un terrier, May muerde una cosa y la justifica con una letanía repetitiva de frases.

Este acuerdo es de interés nacional, ese es el lema del "brexit". Y la jefa de Gobierno lo repitió una docena de veces en el transcurso de la jornada en la que debía luchar por su propia supervivencia. E incansablemente afirmó que su convicción en este "brexit" viene desde su corazón.

La mentira está en el corazón del "brexit"

Barbara Wesel, corresponsal de DW

Quien haya escuchado los argumentos de May en torno a rescatar los puestos de trabajo y asegurar la prosperidad y la seguridad del país, concluye que el mejor plan sería simplemente "no 'brexit'". Gran Bretaña no se convertiría en el "vasallo" de la UE sin derechos de voto, el daño económico se evitaría, Irlanda del Norte se pacificaría aún más, la política de seguridad común se salvaría: la vida podría ser tan fácil.

En su lugar, la primera ministra una vez más sostuvo que su acuerdo traerá todos los beneficios que en realidad están asociados con la membresía de la UE. Y se entusiasmó con la maravillosa relación futura con los europeos, cosa que todavía no está resuelta. En el corazón del "brexit" radica la mentira de sus defensores.

May reiteró los misteriosos beneficios del "brexit". Prometió mejores escuelas y hospitales, cosa que no tiene nada que ver con la UE sino con los años de abandono por parte del gobierno conservador en Londres.

Como siempre, se trata del poder

Y así, Theresa May continúa confundiendo el "interés nacional" con el capricho ideológico de los conservadores, que durante décadas responsabilizaron a Europa de todos los males, y que ahora devora al partido desde adentro. Si bien algunos pueden admirar el espíritu de lucha de la primera ministra, ella sacrifica el bienestar de su país por su propio liderazgo y su lucha interna por el poder conservador.

Si sus propios "brexiters" la apuñalaran por la espalda como se anunció, May se merecería esa muerte política. El futuro del "brexit", sin embargo, está en suspenso porque nada se acuerda hasta que todo está acordado. Y por todos. Cuatro meses antes de la fecha de salida, los británicos tienen el tiempo suficiente para evitar el desastre anunciado.

(DG/RRR)

