¿Cómo votaron los jóvenes en Alemania?

Oskar Teufert pudo votar por primera vez en las elecciones en Alemania. En el fondo, el joven de 18 años prefiere una coalición entre el partido conservador CDU, el partido liberal FDP y los Verdes. Aunque esto sea matemáticamente posible, es más probable otra coalición: con los socialdemócratas del SPD en lugar de la CDU. En general, Oskar Teufert se muestra optimista: "Ahora, con unos Verdes y un FDP fuertes, y una CDU y un SPD relativamente débiles, los temas de los pequeños socios de la coalición también pueden ser prioritarios".

Con dos de sus tres partidos favoritos, el FDP y los Verdes, Oskar coincide exactamente con la tendencia entre los que votan por primera vez. Sorprendentemente para muchos, el FDP se ha convertido en el partido más fuerte entre los jóvenes en las elecciones al Bundestag. El auge del FDP ha sido una absoluta sorpresa, confiesa en entrevistas Klaus Hurrelmann, uno de los más conocidos investigadores sobre juventud en Alemania.

Muchos esperaban que los Verdes salieran victoriosos, también como resultado del popular movimiento Viernes por el Futuro. Pero casi uno de cada cuatro votantes primerizos (es decir, de 18 a 21 años) votó al partido liberal, según los sondeos electorales. Entre los mayores de 24 años, el FDP ocupa el segundo lugar, por detrás de los Verdes. Les siguen los "viejos" partidos, el SPD y la CDU. En las últimas elecciones federales de 2017, los votantes del FDP seguían estando en la media de la población general.

Los Verdes y el FDP reciben el apoyo de los votantes más jóvenes.

Pero ahora parece estar ocurriendo en Alemania lo que ya sucede en muchos países europeos, como Austria, Dinamarca o los Países Bajos: las ideas liberales están de moda. "El resultado no me sorprende en absoluto", asegura Norbert Schäuble, socio del instituto independiente Sinus de investigación social y de mercado, en entrevista con DW. "No hay una única generación Y o generación Greta: entre los más jóvenes los estilos de vida son tan diversos como entre el resto de la población".

Lo que es importante para los jóvenes

¿El FDP y los Verdes son los nuevos partidos populares de la juventud? Desde la perspectiva de los jóvenes, es una cuestión de la sostenibilidad propia y social, explica Schäuble. "Los Verdes y el FDP son los dos partidos que tienen legitimidad como partidos de modernización. En el caso de los Verdes, convence su narrativa sobre la protección del clima y la justicia social; en el caso del FDP es la narrativa sobre la responsabilidad personal y el rendimiento.

Oskar Teufert votó en el estado de Sajonia. "Creo que es increíblemente importante para muchos jóvenes cómo funcionarán las pensiones", dijo a DW. Para él también fue "superdecisivo" a la hora de votar. Votó por el FDP porque, cuando se trata de pensiones, "uno inevitablemente se encuentra con el FDP", aseguró.

Un selfie en Instagram: los líderes de los Verdes y los Liberales.

Desafíos del futuro

Los jóvenes votantes están unidos por sus preocupaciones sobre el futuro, solo que el camino para llegar a él es diferente. "Los neoecologistas se centran en la protección del clima, la sostenibilidad y las exigencias normativas. Los 'expeditivos' se centran más bien en la innovación y las tecnologías digitales, la responsabilidad personal y la libertad".

"Estas visiones de la sociedad se atribuyen sobre todo a los Verdes y al FDP, que convencen con sus respectivas narrativas del futuro", dice el investigador de tendencias Schäuble. El experto no ve el peligro de una polarización. Según él, los contrastes no son extremos, hay temas comunes y traslapes.

Esto es evidente en el caso de Tanja Werner, que también votó por primera vez. Al igual que Oskar Teufert, votó en el estado federal de Sajonia. ¿Qué fue lo importante para ella, preguntó DW? "La protección del clima, la justicia social, la educación, sin olvidar la digitalización".

Administraciones que aún trabajan con máquinas de fax, escuelas que no están digitalizadas: Schäuble cree que durante la pandemia, los jóvenes en particular experimentaron de primera mano los déficits de modernización. Su futuro debe volverse más digital, y esa es una visión que comparten los jóvenes ante los desafíos que se avecinan.

