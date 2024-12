¿Cómo ven los ucranianos el año 2025?

Ucrania ha tenido un año difícil. Tras la ofensiva del ejército ucraniano en la región de Kursk en verano, Rusia intensificó sus ataques en las regiones de Donetsk y Járkiv, así como contra instalaciones energéticas y ciudades. Según estimaciones del diario estadounidense Wall Street Journal, Moscú ha desplegado este otoño cuatro veces más drones y misiles que en el mismo periodo de 2023.

Mientras tanto, la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre está causando incertidumbre entre los ucranianos. Aunque Trump ha declarado que poner fin a la guerra en Ucrania es una prioridad de su política exterior, sigue sin estar claro cómo se logrará la paz. Tampoco está claro el alcance de la ayuda militar estadounidense a Kiev. Al mismo tiempo, sin embargo, según los expertos, cada vez más ucranianos esperan una paz justa mediante negociaciones con Rusia.

"Lo principal es que resistimos"

Volodymyr Fesenko, del Centro de Investigación Política Aplicada "Penta", afirma que, aparte de las primeras semanas de la guerra en la primavera de 2022, 2024 fue el año más difícil hasta el momento. "Lo principal es que resistimos", subraya en entrevista con DW.

A pesar de su cansancio, los ucranianos muestran un nivel de optimismo, si bien menor, todavía "sorprendentemente alto", afirma Anton Hrushchezky, del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS). Según las encuestas, entre el 83% y el 88% cree en una victoria. "Pero también hay pesimismo, debido a los temores sobre el futuro y a la frustrante sensación de no recibir suficiente apoyo de Occidente", explica a DW, y añade: "Las grandes palabras no fueron seguidas de grandes hechos. Es más, los ucranianos simplemente no tienen la oportunidad de deponer las armas. Saben que la guerra es para sobrevivir", afirma el experto. La proporción de ucranianos dispuestos a soportar la guerra el tiempo que sea necesario se ha mantenido estable en torno al 60% desde octubre.

La voluntad de negociar no significa hacer concesiones

Al mismo tiempo, sin embargo, la idea de negociar con Rusia se considera cada vez más aceptable. En comparación con el año anterior, la proporción de ucranianos que rechazan categóricamente las negociaciones ha descendido de un tercio al 12%, según una encuesta realizada por el instituto de estudios de opinión en noviembre.

Socorristas trabajan en un edificio residencial gravemente dañado durante un ataque ruso con misiles, en Krivói Rog, Ucrania, el 24 de diciembre. Imagen: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE via REUTERS

DW habló con Yevhen en la Plaza de la Independencia de Kiev, donde cada día aumenta el número de banderas con los nombres de los ucranianos caídos. El soldado cree que las negociaciones con Rusia son inevitables. Al mismo tiempo, espera que resulten favorables a Ucrania. "Todo depende de la situación en el frente. Necesitamos la ayuda de nuestros socios, tenemos que seguir luchando, apoyar al ejército y hacer todo lo posible para lograr la victoria", afirma. Al mismo tiempo, se muestra escéptico sobre la estrategia de hacer la guerra hasta que se hayan liberado todos los territorios ocupados.

Mykhaylo Mishchenko, del Centro de Investigación Razumkov, cree que en la opinión de la gente sobre las negociaciones influye sobre todo el cambio de retórica de los dirigentes ucranianos, que desde el verano ya no descartan esa posibilidad. "Pero, al igual que el Gobierno, la gente dice que está dispuesta a negociar, pero no quiere ceder ningún territorio", afirma Mishchenko. La mayoría ve en las conversaciones una forma de lograr un resultado aceptable para Ucrania, incluida la devolución de los territorios ocupados. Sin embargo, según el centro de investigación, la proporción de ucranianos que cederían territorios ocupados a Rusia por la paz ha aumentado ligeramente del cinco al nueve por ciento a lo largo del año.

Los ucranianos tienen grandes expectativas en Trump

El politólogo Volodymyr Fesenko cree que la toma de posesión de Donald Trump cambiará muchas cosas para Kiev. Mientras que la anterior administración estadounidense del demócrata Joe Biden siempre había insistido en que Kiev tenía que determinar por sí misma el momento de las negociaciones, Trump está firmemente comprometido con ellas. Sin embargo, no tiene una estrategia clara para una paz sostenible, critica Fesenko

A pesar de las contradictorias declaraciones de Trump sobre la guerra en Ucrania, según Info Sapiens, en Ucrania goza del mayor nivel de confianza en Europa, con casi un 45%. El New Europe Centre lo atribuye a la expectativa de que Trump lleve a cabo una política decisiva en Ucrania y garantice la paz.

(md/ers )