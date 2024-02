¿Cómo Trump gana votantes?

Imagen: DW

Jasmyn Jordan es joven, negra y estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Iowa. Jack Gilchrist sirvió en el ejército en la década de los 70, es blanco y dirige con su hijo una fábrica metalúrgica. Jesús Márquez tiene unos 40 años, creció en México y hace radio.

A los tres les une algo: apoyan a Trump. Viajamos a Iowa, Nuevo Hampshire y Nevada para conocerlos y entender sus motivos. Un reportaje de Ines Pohl.

