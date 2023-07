Cómo Threads conquista América Latina

30 millones en 15 horas, 70 millones en cuatro, 100 millones en cinco días: Threads ha alcanzado un aplastante número de usuarios en lo que, literalmente, es un tiempo record: 100 millones de usuarios en cinco días. Instagram tardó dos años y medio en alcanzar esta cifra, que corresponde, según estimaciones, a la mitad de usuarios de Twitter.

La aplicación, que todavía no está disponible en Europa por temas de legislación, también ha causado furor en América Latina, una de las regiones del mundo con más usuarios de redes sociales.

"Veo una migración masiva", describe Alberto Escorcia lo que ha vivido en los días desde el lanzamiento de Threads. El periodista mexicano, famoso por sus análisis de tendencias y fenómenos sociales en Twitter, ha estado siguiendo de cerca la nueva aplicación de Meta.

"Hay mucha gente activa en Threads. Yo sí veo un cambio en esa dirección. Y muchos usuarios están decidiendo si quedarse en Twitter nada más por la formalidad". Escorcia monitorea diferentes cuentas de creadores de contenidos con más de un millón de seguidores. Que también estas grandes cuentas se hayan cambiado de plataforma, demuestra para él la dimensión del movimiento.

¿Éxito rotundo?

Matías Bianchi, director del laboratorio de ideas "Asuntos del Sur", una organización que se centra en la participación y la inclusión en las democracias de América Latina y la influencia de la tecnología y las redes sociales, se muestra un poco más escéptico. "Las cifras hay que tomarlas con pinzas, ese supuesto éxito que ha tenido en su primera semana es un éxito engañoso”, dice el experto. Bianchi hace hincapié en que puede que este "boom” se deba también a la facilidad con la que, tan solo con un par de clicks, los usuarios pueden suscribirse a la aplicación desde su cuenta de Instagram y advierte que queda por ver si se logra realmente crear una comunidad activa.

Aunque es verdad, admite Bianchi, que muchas personas ya lo están explorando y que es probable que haya un crecimiento rápido: "En América Latina hay alrededor de unos 200 millones de usuarios de Instagram, con lo cual me imagino que eso va a llevar rápidamente un crecimiento en Threads en América Latina”. No obstante, el tema está rodeado de especulaciones, ya que todavía no hay datos disponibles sobre cuántos latinoamericanos ya se han suscrito a Threads.

Threads en la política, los políticos en Threads

Según explica Escorcia, muchos usuarios estaban esperando ansiosamente una alternativa para abandonar Twitter, que veían como una red tóxica, donde las amenazas y el odio eran omnipresentes. "Muchos quieren aprovechar este momento, antes de que Threads también se comience a politizar.” Según cuentan quienes la han utilizado, el "nuevo Twitter” parece tener un tono más amigable y estar enfocado en el entretenimiento. Eso es precisamente lo que sus creadores pretendían: Adam Mosseri, director de Instagram, aclaró que los temas a priorizar en Threads son muy diferentes a los de la plataforma y que no "no va a hacer nada para fomentar” la política y las "noticias duras” con su algoritmo.

No obstante, ya son varios los políticos latinoamericanos que han sucumbido a la fiebre por la nueva aplicación: al cierre de esta nota, Lula era, con casi 250 mil seguidores, el presidente latinoamericano con más seguidores, seguido por Gustavo Petro, con 170 mil, y López Obrador con poco más de 100 mil.

Mientras los políticos latinoamericanos intentan hacer campaña en la nueva red social, los expertos entrevistados para esta nota no creen que en América Latina Threads pueda desbancar a Twitter tan rápidamente en el aspecto político, y que si lo hiciese, el resultado quizás no sería el mejor.

Según Alberto Escorcia, el riesgo de que se creen "cámaras de eco sin diversidad” en Threads es todavía mayor que en Twitter. Al ser una plataforma enfocada en el video y en el entretenimiento, Matías Bianchi estima probable que se convierta en una plataforma con menos contenido y con más publicidad, "un lugar para hacer campaña política con spots publicitarios.”

(ers)