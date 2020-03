Cómo se vive la cuarentena por coronavirus en Bonn

Se podría decir que estoy viviendo una cuarentena "liviana". Después de unas cortas vacaciones con mi familia en el norte de Italia, mi empleador me pidió que no viniera a trabajar. En casos como el mío, esas son las medidas que se toman ante los antecedentes por el brote del virus.

Incluso antes de regresar a Bonn, el Ministerio Federal de Salud nos preguntó si podíamos reducir nuestro contacto físico o hacernos pruebas. La autoridad nos preguntó si habíamos tenido algún signo de enfermedad o si habíamos tenido contacto durante al menos 15 minutos con personas que mostraran síntomas típicos del coronavirus. Como no fue así, se nos aconsejó "seguir viviendo normalmente".

Coronavirus en una escuela de Bonn

Mi hija puede ir normalmente a la escuela. Dice, con un poco de envidia, que en otra escuela primaria cercana hay vacaciones extendidas, por dos semanas más. La Clemens-August-Grundschule es la primera institución de Bonn afectada por el coronavirus. Los padres de los alumnos se enteraron el sábado por las noticias en redes sociales, pero también fueron informados por teléfono casi simultáneamente por los bomberos locales.

"Se nos ha dicho que alguien vendría a nuestra casa a hacernos una prueba de coronavirus. Antes el peligro estaba en las redes sociales y ahora se hizo real. Pero tampoco tenemos miedo", dijo a DW Silke M., cuya hija, Grete, está en segundo grado. Los padres de los estudiantes crearon inmediatamente un grupo de WhatsApp.

Rápidamente se dio a conocer el caso de un estudiante de 22 años, quien asistía a la escuela por la tarde y que estaba infectado con el virus. Heinsberg, a 90 km de Bonn, es uno de los puntos de infección más complejos en Alemania. El joven había celebrado el carnaval en ese lugar. Luego regresó a Bonn y se fue a trabajar. Al día siguiente se sintió enfermo y fue al hospital. Los médicos le negaron realizarse una prueba de forma gratuita, alegando que no pertenecía a ningún grupo de riesgo. El estudiante no quiso pagar 130 euros y se fue a casa. Al día siguiente cambió de opinión, fue al hospital y se hizo la prueba. Dio positivo por coronavirus.

Los estudiantes respiran aliviados

Se decidió inmediatamente cerrar la escuela y comprobar primero si los niños habían tenido contacto directo con el estudiante, y después con otras personas. "La prueba se veía un poco extraña", afirmó Silke. Dos personas voluntarias que vestían un traje protector, le realizaron el test que duró menos de cinco minutos. Se le hizo una revisión a la garganta de Grete. Este servicio es cubierto por el seguro de salud.

En WhatsApp, algunos padres de los estudiantes se preguntaron por qué no se les ha realizado el examen también a ellos. Wolfgang Holzgreve, director de los Hospitales Universitarios de Bonn, explicó que los demás miembros de la familia solamente necesitan ser examinados si presentan síntomas. Unos 20 equipos de trabajo tomaron muestras de alrededor de 219 personas, entre los que se encontraban estudiantes, profesores, familiares y auxiliares. Pero la escuela puede respirar con alivio: el virus no se encontró en nadie.

Coronavirus y cuarentena

La escuela ubicada en el centro de Bonn permanecerá cerrada durante dos semanas. No obstante, se ordenó una cuarentena estricta solamente para algunos estudiantes. Por ejemplo, Grete (8 años), quien no asiste a la guardería de la tarde, está exenta de las clases y no tiene más requisitos en cuanto a contactos o libertad de movimiento.

Según información no oficial, todos los estudiantes y padres fueron divididos en varios grupos. El primer grupo incluye a los que tuvieron contacto directo en la escuela con el cuidador infectado. El segundo grupo tiene a todos los que estaban en la guardería ese día, y el tercer grupo integra a los que suelen ir por la tarde, pero se ausentaron ese día. El cuarto grupo incluye todos los demás contactos. Desde el municipio de Bonn respondieron a DW que las autoridades "no saben nada" sobre una distribución de grupos, pero confirmó que de 219 personas, 176 tendrían que quedarse en casa, en caso de que mostraran síntomas posteriores.

Mikhail Bushuev, de la redacción rusa de DW. Se le pidió quedarse en casa por sospechas de coronavirus.

Prepararse ante el virus, pero sin pánico

Cuando nosotros estábamos preocupados en Italia por nuestro regreso, desde allá llamamos al Ministerio de Salud de Alemania. Ahí se nos informó que nuestros datos serían registrados y que las autoridades se pondría en contacto con nosotros si fuera necesario.

En algunos supermercados de la ciudad se pueden ver estantes parcialmente vacíos, lo que demuestra que las compras se hacen con pánico. No obstante, las autoridades se están preparando para nuevos casos. En el sitio web de la ciudad de Bonn hay información sobre las medidas que la ciudad está tomando y consejos que cada persona podría necesitar. Sin embargo, por ahora no hay planes para cancelar los principales eventos públicos, pero una escuela cercana a la de mi hija ha pospuesto realizar un gran evento en otoño.

Según los médicos, el profesor de primaria infectado con el coronavirus está bien. Mientras tanto, el virólogo de Bonn, Hendrick Streeck, anunció que el estudiante había accedido a estar disponible para él y sus colegas, para seguir investigando el virus.

