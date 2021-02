¿Cómo se festejará el carnaval en Alemania en tiempos de coronavirus?

La oferta es limitada, pero el carnaval de 2021 se celebrará, aunque de una forma diferente a la habitual. Como es lógico algunos programas de TV se grabaron sin público y no en vivo. Por ejemplo, el tradicional programa de "Weiberfastnacht”, carnaval de mujeres, se mostrará al público en televisión sin grupos de baile, y los integrantes de grupos musicales cantan más separados de lo normal. Todas las personas sobre el escenario sin mascarilla han pasado una prueba PCR. Estas medidas se repiten en otros programas televisivos en las ciudades de Colonia, Maguncia y Düsseldorf, los lugares más carnavaleros de Alemania.

Desfile de muñecos en Colonia

Por segunda vez en la historia de la posguerra alemana se cancelaron los desfiles del lunes de carnaval en toda Alemania. Colonia, sin embargo, ha optado por hacer algo diferente: allí tendrá lugar un desfile en miniatura. El conocido teatro de marionetas "Hänneschen" ha recreado con mucho amor al detalle las carrozas y muñecos. Entre tanta información sobre la preocupante situación de muchas personas que trabajan y dependen de la cultura, la colaboración entre el Carnaval de Colonia y el tradicional teatro de títeres supone un pequeño rayo de esperanza. El minidesfile pasará por el casco antiguo de la ciudad y será retransmitido por televisión.

En la ciudad de Braunschweig habrá también un minidesfile creado por el artista Torsten Koch. Se trata de un documental de 15 minutos de duración, que se podrá ver a partir del 14 de febrero en internet.

En Colonia tanto el jueves como el lunes de carnaval son días laborables y el consumo de bebidas alcohólicas en la calle está prohibido.

Las marionetas serán las únicas en desfilar el lunes de carnaval en la ciudad de Colonia.

Ni desfiles ni eventos en Düsseldorf

En otro bastión del carnaval, en Düsseldorf, en cambio, se suspendieron tanto los eventos de carnaval por televisión como el tradicional desfile del lunes. "Un evento como este, que se caracteriza por la feliz reunión de miles de visitantes disfrazados, simplemente no encaja en estos momentos", dijo Stefan Kleinehr, vicepresidente del Comité de Carneval de Düsseldorf, en diciembre. El desfile del lunes de carnaval de Düsseldorf solo se ha cancelado dos veces: en 1991 a causa de la Guerra del Golfo y en 2016, a causa de una tormenta.

La Asociación de Carnaval de Maguncia (MCV) ha establecido su propia biblioteca de medios, donde se pueden ver programas y otros contenidos pagando una tarifa. Además ofrece otra novedad: quien compre un boleto para la retransmisión de dichos programas, también recibirá una bufanda de carnaval y una botella de vino espumoso o una cerveza de carnaval en su casa.

Carnaval digital

Muchas asociaciones de carnaval en Alemania han creado un programa digital que se puede ver en su sitio web y, a menudo, en YouTube. La oferta de transmisiones en vivo para los próximas días, desde el jueves de carnaval hasta el miércoles de ceniza, es grande y variada.

"Por favor, no salga en estos momentos, le llevamos el carnaval a casa", dice la sociedad de carnaval "KITT" en la ciudad de Olfen, en Renania del Norte-Westfalia. Habrá carnaval digital para toda la familia del 13 de febrero a partir de las 11 y 11 del día, la hora exacta de comienzo oficial del carnaval.

Conciertos de bandas en un autocine por carnaval. Requisitos: los coches deben estar decorados y los espectadores, disfrazados.

Quienes prefieran no estar en casa, en Colonia, Bonn y Monheim am Rhein, se organizan varios conciertos, como en un autocine, con conocidas bandas de carnaval. Los visitantes permanecen sentados en el automóvil y los grupos en el escenario. Habrá pantallas gigantes. Los visitantes disfrazados y los autos, decorados. En el interior del coche solo puede haber miembros de una familia y una persona que no pertenezca a la familia.

A nivel nacional, 1.500 millones de euros de pérdidas

La ausencia de los desfiles y eventos no solo es una catástrofe emocional para muchos amantes del carnaval, sino también un desastre financiero para los clubes de carnaval y las ramas de la industria que se benefician de esta macrofiesta, como hoteles, restaurantes, grupos musicales, etc: el daño económico en la temporada de carnaval 2020/2021 en Alemania asciende a unos impresionantes 1.500 millones de euros, según cálculos del Instituto Alemán de Economía (IW).

Con los eventos cancelados, los clubes de carnaval han perdido una importante fuente de ingresos. Sobre todo el comercio minorista echará mucho de menos las usuales rebajas de disfraces. Los hoteles sufren la falta de turistas, la gastronomía vende menos bebidas alcohólicas y alimentos. Y el sector del transporte también perderá millones si la gente se queda en casa. Según un estudio del Boston Consulting Group (BCG), solo la ciudad de Colonia perderá casi 600 millones de euros por cancelar el carnaval.

