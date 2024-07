¿Cómo se elige al presidente de Estados Unidos?

La elección presidencial de 2024 en Estados Unidos se llevará a cabo el 5 de noviembre. Estas son respuestas a algunas preguntas sobre el procedimiento.

¿Quién puede presentarse como candidato?

La Constitución de Estados Unidos tiene tres requerimientos básicos para los candidatos: los individuos deben ser ciudadanos nacidos en Estados Unidos, tener al menos 35 años y residir dentro del país durante al menos 14 años. Hay algunas excepciones al requerimiento de residencia durante 14 años para miembros de las Fuerzas Armadas.

¿Cuáles son las condiciones para los candidatos?

"Casi cualquier ciudadano adulto puede postularse para presidente”, dice a DW Wayne Steger, profesor de ciencias políticas de la Universidad DePaul, en Illinois. Eso incluye a personas que han sido acusadas de crímenes o convictas. La Constitución estadounidense, de hecho, contiene una disposición que permite explícitamente que estos individuos se postulen, para garantizar que a los prisioneros políticos no se les niegue la capacidad de liderar, dijo Steger.

Una sección de la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a las personas que "han participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o han brindado ayuda o consuelo a sus enemigos" ocupar cargos políticos. Pero Steger dijo que era muy poco probable que la enmienda desempeñara un papel en las próximas elecciones.

Aunque la Corte Suprema no dictaminará sobre la implicación de Donald Trump en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, la mayoría de los magistrados dijeron que el expresidente tenía una amplia protección contra el procesamiento penal por acciones que entraban dentro de sus responsabilidades oficiales. La Corte Suprema ha delegado al Tribunal de Distrito inferior en Washington la tarea de determinar cómo se debe aplicar esa inmunidad.

Caucus republicano en Iowa (enero de 2024). Imagen: Pablo Martinez Monsivais/AP Photo/picture alliance

¿Qué sucede en las primaras y los caucus?

Estos modestos requerimientos significan que el grupo de candidatos debe reducirse antes de las elecciones de noviembre. Las primarias y los caucus representan el primer paso de este proceso al determinar el apoyo de los partidos políticos a los candidatos. Estos tienen lugar a nivel estatal a principios de la primavera de un año electoral. A menos que un candidato se postule como independiente, se registrará para postularse en un partido político en el estado donde vive.

Como en las elecciones regulares, las primarias tienen lugar a través del voto secreto, y el candidato con la mayoría de los votos gana. Los caucus son más complejos. En los estados en los que se utilizan, se designa un día para que los miembros del partido político se reúnan para decidir juntos, mediante una especie de votación pública, qué candidato quieren que los represente. Cientos de estas reuniones tienen lugar el día que un estado celebra su caucus.

Las primarias y los caucus son diferentes según el estado y el partido, pero el objetivo es el mismo: determinar el apoyo a candidatos individuales y elegir un candidato para las elecciones generales.

¿Cuál es la importancia de las convenciones nacionales?

Una vez que han tenido lugar todas las primarias y caucus a nivel de cada estado, los partidos políticos celebran convenciones nacionales para elegir oficialmente al candidato o candidata que los representará en la elección de noviembre y a su vicepresidente o vicepresidenta.

En las convenciones, los delegados de cada uno de los 50 estados de Estados Unidos se reúnen para votar por el candidato presidencial. Un candidato o candidata necesita una mayoría simple de votos de delegados para ganar la nominación. Hay diferentes tipos de delegados. Los demócratas los llaman "comprometidos" y "no comprometidos" (pledged/unpledged); los republicanos los llaman "vinculados" y "no vinculados" (bound/unbound). Los delegados comprometidos/obligados deben votar por el candidato que ganó las primarias en su estado, al menos en la primera ronda de votación. Los candidatos no comprometidos/no vinculados son libres de votar por un candidato de su elección personal. En la convención demócrata, a los delegados no comprometidos sólo se les permite votar a partir de la segunda ronda.

La Convención Nacional Republicana, que se lleva a cabo desde el 15 hasta el 18 de julio, normalmente no da muchas sorpresas. Donald Trump ganó la mayor parte de los delegados en las primarias y, por lo tanto, es probable que obtenga la nominación en la primera ronda de votaciones.

La Convención Nacional Demócrata, que tiene lugar desde el 19 hasta el 22 de agosto, es otra historia. Hay una chance de que el presidente estadounidense, Joe Biden, quien ganó las primarias demócratas, pueda retirar su candidatura para las elecciones de noviembre. En ese caso, los demócratas determinarán quién será su nuevo candidato o candidata y a su compañero o compañera de fórmula en la convención.

Si Biden se retirase, todos los delegados comprometidos con él (casi todos los cerca de 3.900 delegados comprometidos), son libres de votar por quien quieran. Eso sería una convención abierta. Si nadie gana la mayoría de los votos de los delegados después de la primera ronda, los candidatos y otros políticos demócratas influyentes comenzarán a hablar con los delegados, o incluso con candidatos rivales, tratando de llegar a un acuerdo para ganar en rondas de votación posteriores. Esto se llama convención negociada.

Debate electoral en televisión entre Biden y Trump. Imagen: Mike Blake/REUTERS

¿Qué pasa en las elecciones generales presidenciales?

Después de las convenciones nacionales, el clima de la temporada electoral se intensifica. El día de las elecciones, se realizan votaciones en miles de ciudades y pueblos de todo el país. Cualquier ciudadano estadounidense registrado para votar puede participar.

¿Qué es el Colegio Electoral?

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos no se determinan por mayoría de votos, sino que las decide en última instancia el Colegio Electoral, compuesto por 538 electores (un elector por cada miembro del Congreso de Estados Unidos, más tres por el Distrito de Columbia). Se necesita una mayoría simple de al menos 270 de estos votos electorales para ganar las elecciones.

Estos votos se asignan en función de la geografía y la población: cada estado de EE. UU. recibe un voto electoral por miembro de su delegación en el Congreso. Cada estado, independientemente de su población, tiene automáticamente tres votos electorales, porque todos los estados tienen dos senadores y al menos un escaño en la Cámara de Representantes.

La cantidad de personas que componen la delegación del Congreso de un estado depende de su población. California tiene la mayor cantidad de votos electorales, con 54, mientras que Vermont, por ejemplo, tiene el mínimo, con tres. Con la excepción de Maine y Nebraska, que tienen una variación del sistema de representación proporcional, un candidato ganará todos los votos electorales de un estado si obtiene la mayoría allí.

(cp/ers)