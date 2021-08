¿Cómo reacciona Latinoamérica ante la crisis en Afganistán?

Pocos países en el planeta fueron indiferentes ante la toma total del poder en Afganistán ejercida por los talibanes durante el domingo pasado. Al otro lado de mundo, Latinoamérica no fue la excepción:

"Los recientes enfrentamientos armados y la ocupación de las ciudades más importantes del país por el movimiento talibán, incluyendo su capital, Kabul, han generado una gran inquietud en la comunidad internacional por la seguridad e integridad de las personas que allí residen", publicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

"Es necesario asegurar la posibilidad de que los residentes extranjeros y afganos que así lo deseen, abandonen el país con plenas garantías para su integridad física", agregó el pronunciamiento.

Asimismo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala y Paraguay firmaron una declaración conjunta junto a otros 10 países más donde se manifiesta una profunda preocupación "por las mujeres y niñas afganas, su derecho a la educación, al trabajo y a su libertad de circulación".

Chile y México ofrecen refugio

Chile y México fueron los primeros países latinoamericanos que comenzaron a procesar solicitudes de visas para afganos que buscan abandonar su país. Ambas naciones decidieron priorizar la acogida de mujeres, activistas de DD. HH. y niñas.

"Hemos iniciado el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de ciudadan@s afgan@s, especialmente de mujeres y niñas que lo han así solicitado", informó el miércoles (18.08.2021) a través de su cuenta de Twitter el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

México, que tiene una larga tradición de otorgar refugio y ha albergado a notables intelectuales como el ruso León Trotsky o a políticos como Evo Morales, no cuenta con misiones diplomáticas en Afganistán. Por lo tanto, las solicitudes se realizarán a través de la embajada mexicana en Irán.

En tanto, Chile anunció el martes pasado que recibirá al menos 10 familias desde Afganistán tras realizar una serie de gestiones a solicitud de organizaciones humanitarias, dando también prioridad a mujeres académicas, periodistas y activistas humanitarias.

"En conjunto con una organización que se llama Front Line Defenders, ya hemos comprometido que Chile va a recibir y a acoger en Chile a algunas familias afganas. Estamos pensando del orden de 10 familias que son mujeres, que se han dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres", anunció el presidente de ese país, Sebastián Piñera.

"Esperamos en los próximos días poder prestar un apoyo para que mucha gente que está huyendo con desesperación de Afganistán, pueda escoger y pueda tener en Chile el acogimiento y la protección que tanto necesita", agregó el mandatario chileno.

Afgana pide nacionalidad chilena

En la prensa chilena se dio a conocer el desgarrador testimonio de Zahra, una joven estudiante de medicina de la Universidad de Chile, quien vive hace tres años en Chile. Ante la incertidumbre que le genera pensar en regresar a su país, la afgana pidió la nacionalidad chilena a las autoridades para estabilizar su estadía en ese país suramericano.

"Ahora ya no tengo país, solo me queda Chile. Quiero recuperar mi apellido, el que tengo es el de mi exmarido, necesito recuperar mi documentación y no puedo pedírselo a los talibanes", narró la joven, quien además había sido expulsada de la comunidad chileno-afgana tras su separación.

Los talibanes tomaron el domingo el control de Kabul, capital de Afganistán, después de que sus combatientes entraran en la ciudad sin encontrar resistencia y con casi todas las provincias bajo su control, poniendo en duda el futuro de los DD. HH. de miles de mujeres y niños en ese país.

