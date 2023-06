¿Cómo queremos construir y vivir en el futuro?

Aprender de África: Lesley Lokko

Lesley Lokko, se impone en un sector dominado por hombres blancos: el de la arquitectura. Esta mujer africana y comisaria de la Bienal de Venecia 2023 pone a África como referente y laboratorio para construir el futuro.

David Chipperfield: arquitectura sin distracciones

David Chipperfield posee todos los grandes premios, huye del ruido y el espectáculo en sus diseños y sus proyectos buscan la sostenibilidad. ¿Cómo llegó a convertirse en uno de los arquitectos más importantes del mundo?

Reformar en lugar de demoler, el ejemplo de Baviera

Derribar edificios viejos y construir de nuevo suele ser la solución para crear viviendas y oficinas. Pero hay ideas mejores y más ecológicas: convertir iglesias, pabellones y fábricas en lofts.

Ecológicos y bellos: cinco edificios del mundo

La arquitectura del futuro adopta formas muy diversas, pero todas tienen algo en común: un conocimiento profundo de la región y uso de los recursos autóctonos. Debemos cuestionarnos todo si queremos un planeta habitable.

