Cómo minimizar el riesgo de contagio durante estas fiestas

A pocos días de celebrar la Navidad y el Año Nuevo, que en esta ocasión será de forma atípica por la pandemia del coronavirus, el Dr. Felix Drexler del Hospital Charité de Berlín recuerda que hay que ponderar las medidas de cuidado durante las celebraciones y no bajar la guardia. La forma en la que estábamos acostumbrados a celebrar estas fiestas sería un escenario ideal para la propagación del virus.

Si bien el aislamiento obligatorio estricto en Latinoamérica quedó atrás, después de registrarse una disminución de los contagios, estos se están volviendo a incrementar en algunos países de la región. En los últimos días, los mercados y centros comerciales lucen abarrotados de gente en busca de las mejores ofertas, pero sin mantener el distanciamiento social recomendado. Para evitar focos de contagio, algunos países ya han anunciado restricciones durante los días festivos. Ante esta situación, el Dr. Felix Drexler ofrece seis recomendaciones para pasar estas fiestas de manera segura y minimizar el riesgo de contagio:

1. Extremar medidas los días previos

"Se puede reducir el número de personas con las que uno se encuentra, extremando así las medidas de seguridad los días previos. También está la opción de mantenerse en cuarentena voluntaria antes del encuentro familiar para, justamente, minimizar el riesgo de contaminar a los demás familiares. En algunos casos, que seguramente son pocos, se podría testar antes de la reunión familiar. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado, porque obviamente una persona puede ser negativa hoy y ser positiva al día siguiente, corriendo el riesgo de una falsa seguridad".

2. Celebrar de forma menos consumista

"Si bien hoy en día todo se puede comprar en línea, en América Latina eso todavía lo hace solo una minoría. De todas formas, se debería celebrar de forma menos consumista. Hay que evitar tumultos de personas en las tiendas, mercados o centros comerciales pocos días antes de las festividades en una de las épocas de mayor consumismo".

En los últimos días, el flujo de personas en las calles comerciales en la Ciudad de México se ha incrementado.

3. Festejar en grupo reducido

"Los gobiernos regionales en Alemania han dictaminado grupos de 5 a 10 personas, pero en general más que dar números hay que tener conciencia de que puede ser una ventaja para todos minimizar los contactos y festejar en un grupo reducido en casa entre los miembros de un mismo grupo familiar. Otra opción sería usar mascarilla dentro del hogar, además del distanciamiento físico de 1,5 metros y, obviamente, desinfectarse. No hay que olvidar que por medio de las gotículas de saliva se puede transmitir el virus".

"También se podría utilizar mesas separadas, sin abrazos ni choques de copas. El contacto cercano o el cantar juntos puede aumentar el riesgo de contagio. Hay que tener en cuenta que algunas personas, especialmente los más ancianos, pueden quedarse muy aislados, si los excluimos o si cancelamos todas las actividades".

4. Especial cuidado con los grupos de riesgo

"Más que nada hay que evitar el riesgo de contaminar a los mayores de 60 años y a los que pertenecen a los grupos de riesgo, que son los más vulnerables. Sobre todo, tenemos que apelar a la conciencia de cada uno, de hacer todo lo posible para poder realizar ciertas actividades con seguridad para todos. La idea es que los más jóvenes, que tienden a tener más contactos por el trabajo o por tener hijos en edad escolar, intenten hacer una protección personal en sus casas. Es decir, una 'mini cuarentena' con un cuidado especial para justamente no infectar a las personas en riesgo durante las fiestas".

El virólogo alemán Felix Drexler.

5. La ventilación es importante

"Sería preferible reunirse al aire libre, pero si se hace en casa, no hay que olvidar que la ventilación siempre es muy importante. No obstante, esto no se puede generalizar en América Latina, porque depende mucho de cada casa. En un mismo país también se puede tener regiones completamente distintas con climas diferentes. Pero hay que enfatizar que la ventilación de un lugar cerrado cada cierto tiempo es muy importante. Esto ayuda a que la carga viral no se acumule en el lugar".

6. Evitar playas al día siguiente

"Hay mucha gente en América Latina que acostumbra ir a la playa el día de Navidad o Año Nuevo, pero ellos tienen que saber que el virus no va a respetar y no va a ser distinto en estas épocas. Si uno va a las playas, donde hay muchas otras personas, es como ir a plazas centrales. Hay que tener en cuenta que puede haber el mismo riesgo de contagio que en cualquier otra situación o época del año. Entonces hay que tener el mismo cuidado que se tuvo antes. Lamentablemente, la gente en la región está perdiendo un poco el cuidado".

"Durante la fuerte primera ola en América Latina dijimos que sería bueno que los países europeos, incluyendo Alemania, miren lo que pasa en los países latinoamericanos para mejorar las estrategias. Ahora es al revés, y es importante que los latinoamericanos miren lo que está pasando en Europa en la segunda ola".

Estas recomendaciones del Dr. Drexler llegan ante el temor de que durante la Navidad o el Año Nuevo, o tras ellas, se produzca una nueva oleada del virus, cuando las primeras vacunas contra la enfermedad podrían tardar aún meses en estar disponibles en América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que al principio solo sería administradas a los grupos de riesgo.

El Dr. Jan Felix Drexler, virólogo y profesor de la prestigiosa Clínica Universitaria Charité de Berlín, es consejero científico de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y dirige delegaciones que ayudan a los gobiernos latinoamericanos en su lucha contra el nuevo coronavirus. Drexler tiene amplia experiencia profesional en América Latina, donde también llevó a cabo proyectos para combatir el zika.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre la importancia de las mascarillas "Mientras no tengamos una vacuna, sigue siendo muy importante el uso de la mascarilla. Es un símbolo de solidaridad con el prójimo. Un escudo sencillo y al alcance de todos. La evidencia de que funciona es cada vez mayor. Probablemente a nadie le gusta usarla, pero hay que recordar que podemos ser asintomáticos y, al mismo tiempo, contribuir a que otros se infecten".

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre la importancia del intercambio con América Latina Cooperamos con América Latina porque son los que más están sufriendo en esta primera fase de la pandemia. Alemania puede aprender mucho de la dimensión del COVID-19 allí y de las medidas que se han tomado. Es errado pensar que los países de la región deben aprender de Alemania o que nosotros somos los profesores y los latinoamericanos son los alumnos que escuchan. La cooperación no funciona así.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre las lecciones de la primera ola en América Latina Los países latinoamericanos deberían preparar y fortalecer mejor sus sistemas de salud pública. También trabajar en la descentralización de la salud para que funcione no solo en la capital. Esa sería una gran lección, y ojalá sea parte del aprendizaje de América Latina. Veremos si se llega a implementar.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre la desinformación y los políticos que utilizan la pandemia Esto existe en todos los países del mundo. La desinformación y el rechazo de las personas a tomarse el trabajo de informarse bien y buscar fuentes sólidas está en todas partes. Ojalá que haya un fortalecimiento de la distribución de hechos científicos y salud por parte del Gobierno, que es el indicado para ese rol. Estados Unidos es el peor ejemplo que existe.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre el factor del clima Es probable que la trasmisión se reduzca por el clima, pero el virus no va a parar por eso. Antes se decía que con altas temperaturas ya no habría problemas, pero luego vimos los casos en la Amazonía. También se dijo que en las zonas altas de los Andes el virus no era estable, y estamos viendo brotes enormes en esas zonas. Hay que tener mucho cuidado con esas conclusiones.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre la vacuna rusa y otras posibles vacunas Hay que esperar y no crear falsas esperanzas. Ojalá funcione para 2021. Muchas de las vacunas que se están desarrollando son muy buenas. Yo soy amigo de todas las vacunas y no tengo preferencias. La demanda es tan grande que necesitamos todas. Por ahora, hay que tener confianza en las autoridades sanitarias de los países de la región, que están haciendo su trabajo dentro de sus posibilidades.

Conclusiones y recomendaciones del Dr. Drexler Sobre el peligro que el coronavirus mute y la vacuna ya no sirva Ese es un gran interrogante. Según propios análisis, yo creo que el riesgo de que el virus mute lo suficiente para escapar de la inmunidad inducida por la vacuna en la población es muy bajo. El virus de influenza A cambia muy rápidamente sus proteínas, pero los coronavirus no. Los coronavirus, incluyendo probablemente el SARS-CoV-2, tienen una proteína que corrige errores en su genoma.



(ju)