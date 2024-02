Enfrentar el antisemitismo en Alemania

Imagen: DW

Los ataques terroristas de Hamás y la reacción de Israel cambiaron mucho para los judíos que viven en Alemania: desde el 7 de octubre de 2023 reciben más amenazas en las redes sociales, en muchos casos han sido víctimas de vandalismo en sus casas.

Muchos de ellos, ya no se atreven a llevar en público la tradicional kipá o una estrella de David. Casi 80 años después del Holocausto, la vida judía en Alemania está amenazada. Los políticos les prometen solidaridad y seguridad pero en la comunidad judía el miedo crece.

Un reportaje de Tessa Clara Walther y Axel Rowohlt.



Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 17.02.2024 – 13:03 UTC

SÁ 17.02.2024 – 18:15 UTC

SÁ 17.02.2024 – 22:15 UTC

DO 18.02.2024 – 05:15 UTC

DO 18.02.2024 – 09:15 UTC

DO 18.02.2024 – 15:15 UTC

LU 19.02.2024 – 00:15 UTC

LU 19.02.2024 – 05:03 UTC

LU 19.02.2024 – 08:03 UTC

LU 19.02.2024 – 16:03 UTC

LU 19.02.2024 – 19:03 UTC

MA 20.02.2024 – 10:45 UTC

MA 20.02.2024 – 17:15 UTC

MI 21.02.2024 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6