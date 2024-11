Cómo los desertores rusos encuentran refugio en Francia

"Los desertores no son traidores y la deserción no es un delito, porque no hay otra salida a esta situación", afirma Alexander a DW. Subraya que es "una decisión razonable de una persona bien educada no participar en una guerra de agresión".

Alexander es uno de los seis desertores rusos que han llegado a París en los últimos meses. Huyeron de Rusia a Kazajistán y luego a Francia en 2022 y 2023. Ahora esperan conseguir asilo político allí.

La asociación alemana Pro Asyl estima que desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022 hasta septiembre de 2023, al menos 250.000 personas sujetas al servicio militar abandonaron Rusia y buscaron protección en otros países.

Entre ellos se encuentran principalmente Kazajistán, Georgia, Armenia, Turquía, Serbia e Israel. Se han conocido deportaciones a Rusia desde Kazajistán y Armenia.

Según Pro Asyl, sólo unos pocos militares rusos huyen a los países del espacio Schengen, lo que tiene que ver con la falta de rutas de escape y la muy restrictiva emisión de visados ​​por parte de los países de la UE.

Precedente dentro de la UE

Francia se ha convertido ahora en el primer Estado de la UE que permite la entrada al país sin pasaporte de militares rusos que se oponen a la guerra en Ucrania. Para disipar preocupaciones, los hombres fueron examinados previamente en Kazajistán.

"Entiendo la preocupación de los países occidentales de que no distribuyan masivamente documentos de viaje a los desertores, porque entre ellos podría haber agentes del servicio secreto ruso FSB o criminales de guerra", dice Alexander. Por lo tanto, se controla la fuga y el viaje de estos hombres.

"Verificamos las historias de los seis desertores", confirma a DW Alexei Alshansky, del grupo de análisis ruso Conflict Intelligence Team (CIT). También el grupo tuvo que abandonar Rusia en 2022.

Alshansky, un exmiembro del Ejército ruso, también ayudó a los desertores a llegar a Francia. Le costó un año de activismo, en contacto con activistas de derechos humanos en la UE. "Los desertores estuvieron en Kazajistán todo el tiempo", explica.

Escapar del ejército ruso

De los seis hombres, sólo el joven oficial Alexander estuvo directamente involucrado en la invasión rusa de Ucrania. En el invierno de 2022 estuvo en Crimea, anexada por Rusia. Al principio todo parecía un ejercicio militar, explica. Pero el 24 de febrero de 2022, todos los soldados fueron alineados y partieron en columna.

"No había ninguna orden de atacar Ucrania, ni instrucciones, simplemente cruzamos la frontera y sólo entonces nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Me quedé estupefacto y no sabía por qué estábamos en Ucrania", dice Alexander.

Destaca que no quiso participar en la operación. Pero tenía claro que no podía simplemente volver corriendo. "Mi propia gente me habría disparado o me habrían arrestado en la frontera. Necesitaba un camino legal para regresar a Rusia", asegura.

Cuando finalmente obtuvo vacaciones, solicitó inmediatamente su baja del ejército al llegar a Rusia. Pero en septiembre de 2022 se ordenó una movilización. "Entonces tenía claro que tendría que ir a prisión, regresar al frente o huir de Rusia", recuerda.

Kazajistán como escala

Uno de los pocos países a los que los rusos pueden entrar sin pasaporte es Kazajistán. Por eso, muchos hombres buscan refugio allí, incluido Alexander. Tras su llegada, se puso en contacto con activistas de derechos humanos a través de conocidos y solicitó asilo.

Desertar del ejército ruso To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Sabía que sería difícil encontrar protección en Kazajistán, porque Kazajistán todavía depende en cierto sentido de Rusia", dice el desertor, y añade: "No me concedieron el estatus de refugiado, pero al menos se prorrogó mi estancia legal".

Al mismo tiempo, llamó a las embajadas occidentales y pidió ayuda. "Sabía que no podía solicitar asilo allí, sino que sólo podía hacerlo en el territorio del país", dice Alexander. Después de dos años, finalmente pudo partir hacia Francia. "Recibimos el permiso de entrada porque estamos activamente en contra de la guerra, no porque seamos desertores", subraya.

No hay pruebas de crímenes de guerra

"Su participación en la invasión fue simplemente cosa del destino", dice Alexei Alshansky, del CIT, sobre Alexander. Añade, sin embargo, que no se puede estar absolutamente seguro de que la historia sea cierta.

Por otro lado, no hay pruebas de que Alexander pudiera haber cometido crímenes de guerra en Ucrania. "Por lo tanto, debería disfrutar de protección humanitaria y es una gran suerte que la haya recibido", afirma el experto del CIT.

Para él, está claro que esto provoca una falta de comprensión entre los ucranianos. Para la gente de allí, "puede resultar difícil ver la situación desde el otro lado y darse cuenta de que no todos los soldados rusos quieren luchar en Ucrania", afirma.

Alshansky señala que según el derecho internacional, el simple hecho de participar en la guerra no convierte automáticamente a una persona en un criminal de guerra: "El derecho humanitario garantiza protección en el contexto de un conflicto armado a todas las personas que no estén involucradas en crímenes de guerra".

Críticas a la sociedad civil rusa

Según el CIT, el número de desertores rusos ha ido aumentando desde el comienzo de la guerra, aunque no reciben apoyo de la sociedad rusa.

"Si alguien con un cartel que dice 'no a la guerra' va a una manifestación contra la guerra y pasa varios días tras las rejas, se le considera un héroe. Estas personas pueden obtener un visado extranjero; existen programas internacionales para ellos", explica.

"Pero si alguien huye de Rusia después de pasar semanas sentado en un foso, pasando hambre y siendo golpeado porque se negó a participar en la guerra de Putin, está solo", lamenta Alshansky.

"Adiós, armas"

Por lo general, estos hombres sólo reciben ayuda de organizaciones extranjeras de derechos humanos. "La sociedad civil rusa no está dispuesta a ayudar a los desertores. Se paraliza cuando se entera de que una persona ha huido del ejército ruso. Esta actitud es, cuanto menos, injusta", afirma Alshansky.

Los seis desertores rusos apoyan entretanto a otros desertores rusos desde Francia. Se han organizado en una asociación llamada "¡Adiós, armas!" para protestar a su manera contra la guerra en Ucrania. (rml/)