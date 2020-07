¿Cómo funciona la prueba para detectar COVID-19 en Alemania?

¿Quién debe someterse a la prueba?

Todo aquel que venga de una zona de riesgo. Se espera que esta medida se aplique de forma obligatoria a partir de la próxima semana. Sin embargo, Jens Spahn, ministro de Salud de Alemania, está en contra de que el test sea obligatorio. La prueba es "una intromisión en la privacidad" y debe ser justificada, dijo el político de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en varias entrevistas.

Pero las estadísticas del aeropuerto de Fráncfort muestran que el 80 por ciento de los que dieron positivo no provenía de zonas de riesgo. El fundamento jurídico para que la prueba sea obligatoria es la Ley de Protección Contra Infecciones. Recientemente el párrafo 5 ha sido modificado para situaciones excepcionales como la pandemia del coronavirus. Esto permite que sea obligatorio el examen médico a los viajeros de áreas de riesgo, y así poder prevenir la expansión de la enfermedad.

Jens Spahn, ministro de Salud de Alemania.

¿Cuáles son los países de alto riesgo?

Según el Instituto Robert Koch (RKI), casi 140 países son considerados zona de riesgo. Desde Afganistán hasta República Centroafricana. Dentro de la Unión Europea, uno de ellos es Luxemburgo. Estados Unidos, Rusia, Turquía, Israel y Marruecos también se encuentran en la lista.

El Ministerio de Salud, de Relaciones Exteriores y el del Interior determinan qué país debe ser considerado como zona de riesgo. Para ello tienen en cuenta la cantidad de infectados en los últimos siete días, y si hay más de 50 casos por 100.000 habitantes es declarado país de riesgo. Pero también toman en consideración si el brote es local o nacional, la cantidad de pruebas que se hacen y qué está haciendo el Estado para controlar la pandemia.

Actualmente, están evaluando si declaran ciertas regiones como zonas de riesgo. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya advirtió sobre ciertas provincias, como Cataluña, Aragón y Navarra. Pero España no es considerado como un país de riesgo.

¿Cómo funcionan exactamente los test?

Todavía hay muchas cosas por definir. Pero una cosa que está muy en clara es que en los aeropuertos y en los puertos marítimos habrá centros de pruebas para los viajeros que regresen de zonas de riesgo. La Policía informará sobre las diferentes pruebas, a partir de la tarjeta de embarque se establecerá quién debe someterse al test y el pasajero debe dar sus datos personales.

Cada estado federado decide si la prueba es obligatoria o no. En los aeropuertos de Fráncfort, Düsseldorf, Colonia/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück, Leipzig/Halle, Núremberg y Múnich ya hay centros que realizan la prueba de COVID-19. Pronto Berlín implementará esta medida.

La Asociación Federal de Aviación de Alemania abogó por que los viajeros con vuelos de conexión se dejen testear en el aeropuerto de destino, de no ser así corren riesgo de perder la conexión. Los pasajeros reciben el resultado a través de una aplicación luego de aproximadamente 24 horas. Pero hasta que no tengan el resultado deben permanecer en cuarentena. Spahn señaló también que el nuevo brote de contagios se debe a los automóviles y trenes, tal es el caso de Luxemburgo. Sin embargo, todavía no se sabe cómo se llevarán a cabo las pruebas en estos casos.

¿Quién paga?

Son gratuitas para los viajeros de zonas de riesgo. "Ya que las pruebas no tienen costo para algunos viajeros, significativamente más personas se sometieron al test", dijo un empleado del aeropuerto de Colonia/Bonn.

Aún no se sabe cómo se financiarán las pruebas. Los seguros médicos están realizando exámenes, y el Gobierno federal anunció una subvención. Por el otro lado, Karl-Josef Laumann, ministro de Salud de Renania del Norte-Westfalia, quiere que los afectados corran con los gastos. "Quien viaje a una zona de riesgo debe saber lo que está haciendo y ser consciente de las consecuencias". El Partido Democrático Libre (FDP) también quiere que los viajeros paguen el test.

(bt/vt)

