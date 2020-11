Cómo el coronavirus cambió el rostro de la democracia en EE. UU.

No es así como Dan Kortum imaginaba que pasaría las elecciones. Cuando el exabogado se alistó como trabajador electoral en 2016, fue para ayudar a romper el cuello de botella que acababa de presenciar en su colegio electoral local de Pittsburgh, con filas que se extendían hasta la noche.

"Estas personas en particular que trabajaban en las urnas, Dios las bendiga, ya estaban desde hace tiempo jubiladas. Y, francamente, no estaban en su mejor forma. Y ese fue el cuello de botella. Fueron las personas. Y eso me frustró", recordó en una llamada reciente por Skype desde su casa en Pensilvania.

Tan solo cuatro años después, Dan se enfrentaba a la ironía de que su propia edad ahora podría convertirse en una causa de caos y frustración similares.

A medida que la pandemia de coronavirus ha ocupado un lugar central en estas elecciones, el hombre de 71 años se ve relegado a la última fila, espectador de un giro de la trama que ha dejado a millones de estadounidenses encerrados en sus casas.

El coronavirus pone en riesgo el proceso democrático

La enfermedad mortal ha dado un doble golpe en el núcleo de la democracia estadounidense, dejando de lado a cientos de miles de trabajadores electorales como Dan, que son una parte esencial de la infraestructura electoral crítica del país.

Elogiados como los héroes olvidados del proceso democrático, ayudan en todo, desde proteger el equipo de votación hasta registrar nuevos votantes y asegurarse de que los tarjetones se llenen correctamente.

Pero también se encuentran entre los miembros más vulnerables del electorado de la nación norteamericana. En los últimos años, más de la mitad de los trabajadores electorales tenían más de 60 años, lo que los coloca directamente en el grupo de alto riesgo.

Dan Kortum espera poder reanudar sus funciones en el futuro

"Estoy claramente en la categoría de personas que están potencialmente en riesgo. No tengo condiciones subyacentes significativas que yo sepa, pero tengo 71 años. Como trabajador electoral, estás firmando documentos, estás intercambiando bolígrafos y, adelante, estás pasando las cosas con los votantes. 15 horas de interacción con el público en un espacio cerrado es más riesgo de lo que necesito. Por eso decidí que probablemente sea mejor que no participe en estas elecciones", dijo Dan.

En 2016, se necesitó casi un millón de trabajadores electorales en todo el país para asumir la carga de los colegios electorales, ya que unos 138 millones de votantes participaron en una de las elecciones más reñidas en una generación.

Los colegios electorales carecen de recursos

Este año, es probable que la presión sobre los lugares de votación sea aún mayor, ya que los expertos predicen una tasa de participación no vista desde 1908. La votación anticipada en muchos estados ya ha roto récords anteriores.

Pero con muchos de los trabajadores electorales más experimentados del país optando por estar seguros en lugar de arrepentirse, los funcionarios electorales han tenido que luchar para llenar un vacío que podría hundir la capacidad de los votantes para ejercer su derecho democrático.

Cuando la primera ola del virus arrasó las primarias presidenciales, muchos colegios electorales se vieron gravemente afectados. En Milwaukee, la ciudad más grande en el estado clave de Wisconsin, 175 de los 180 lugares de votación fueron cerrados debido a la escasez de personal. Mientras decenas de miles de votantes acudían en masa a las cinco ubicaciones restantes de la ciudad, muchos esperaron durante horas mientras las filas continuaban por cuadras. Otros simplemente se rindieron, lo que provocó una caída de casi 10 porciento en la participación en comparación con 2016, lo que afectó de manera desproporcionada a los votantes negros.

Una nueva generación de trabajadores electorales

Temiendo un escenario similar, las comisiones electorales locales y las iniciativas de participación en el voto han lanzado agresivos esfuerzos de reclutamiento, dirigidos a un grupo generalmente desacreditado por evitar los colegios electorales en lugar de correr hacia ellos: los nacidos después de 1981, más comúnmente conocidos como millennials y zoomers.

Una de ellas es la propia hija de Dan Kortum, Katherine, una ingeniera de transporte de 36 años en Washington, D.C.

"No puedo ocupar el lugar de mi propio papá, porque no vivo donde él vive. Pero podría reemplazar al papá de otra persona. Soy una persona de riesgo relativamente bajo. Mucho mejor que me llegue a contagiar yo que el padre de otra persona por ser voluntario en las urnas. Puede que no conozca a la persona aquí en el distrito a la que estaría reemplazando, pero son los padres de alguien, y le importan a alguien. Entonces, si puedo mantener a esa persona de estar en riesgo, haré todo lo que pueda", dijo.

Ciarra Malone dice que la generación más joven es consciente de sus responsabilidades.

Ese es un sentimiento que hace eco en muchos jóvenes en esta elección, dice Ciarra Malone, de 22 años, coordinadora estatal de Georgia para el Campus Vote Project.

"Los jóvenes comprenden la importancia del voluntariado como trabajador electoral, especialmente este año", dijo. "En los momentos en los que normalmente serían las abuelas las que se comprometen con este deber, ahora son ellos. Quieren asegurarse de que estén a salvo y de que tengan un recinto abierto para emitir su voto de forma segura. Proteger a sus seres queridos es una verdadera herramienta poderosa para garantizar que los jóvenes den un paso al frente y hagan algo que nunca antes habían hecho".

Superar la crisis de los trabajadores electorales

Esta temporada electoral, Ciarra también ha estado trabajando en estrecha colaboración con Power the Polls, una iniciativa de reclutamiento centrada en las redes sociales, lanzada en junio en respuesta a la crisis de los trabajadores electorales. En menos de 100 días, el grupo casi ha triplicado su objetivo original, contratando a más de 700.000 nuevos trabajadores electorales.

Con la ayuda de iniciativas similares de renombre, como We Got Next de la estrella de la NBA LeBron James, que ha recibido un importante respaldo de Barack y Michelle Obama, la mayoría de los colegios electorales ahora dicen que cuentan con todo el personal, contra todo pronóstico.

Eso es música para los oídos de Dan Kortum, quien dice que está más que feliz de pasar la antorcha a la próxima generación. "Si hay suficientes voluntarios de reemplazo, las largas filas en el día de las elecciones serán el resultado de una participación entusiasta y no una escasez de trabajadores electorales".

Aun así, dice, espera volver a ser voluntario para las próximas elecciones. "Con algo de suerte y la gracia de Dios, para entonces el virus COVID-19 no será más que un recuerdo". (few/eal)