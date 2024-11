Cómo el conflicto de Oriente Medio ensombrece el arte

"No es sólo Alemania, el mundo entero está actualmente dividido en lo que se refiere al conflicto de Oriente Próximo”, afirma Meron Mendel, director del Centro Educativo Ana Frank de Fráncfort. Él es de los que creen en el diálogo entre las distintas posturas.

No es fácil conseguirlo, el tono en la sociedad se ha vuelto más duro. Incluso en Alemania. Hay gente que sospecha inmediatamente de antisemitismocada vez que se critica a Israel, y hay activistas propalestinos que interrumpen actos culturales.

Esto es lo que ocurrió hace unos días en Berlín. La estadounidense Nan Goldin, una de las fotógrafas contemporáneas más reconocidas del mundo, había viajado a Berlín para inaugurar su retrospectiva "Esto no acabará bien” en la Neue Nationalgalerie, que llevaba tres años planeando. Se trata de una exposición itinerante y Berlín es ya la tercera estación después de Estocolmo y Ámsterdam. Sin embargo, el discurso inaugural no versó tanto sobre arte.

Reproches a Israel y Alemania

Nan Goldin dejó clara su postura sobre el conflicto de Oriente Próximo la noche de la inauguración de la exposición. "He decidido utilizar esta exposición como plataforma para expresar mi indignación moral ante el genocidio en Gazay el Líbano," dijo.

Goldin lamentó la pérdida de decenas de miles de vidas de forma violenta en los últimos 13 meses. También lanzó acusaciones contra Alemania y la solidaridad del gobierno con Israel. Según la artista, Alemania alberga la mayor diáspora palestina de Europa y, sin embargo, las protestas de estas personas se combaten con perros policiales. "¿Te da miedo oír eso, Alemania?”

Goldin es judía; sus abuelos huyeron de los pogromos antisemitas en Rusia a finales del siglo XIX. "Crecí conociendo el Holocaustonazi. Lo que veo en Gaza me recuerda a los pogromos de los que huyeron mis abuelos”, dijo, y añadió: "Toda la infraestructura de Palestina ha sido destruida. Los hospitales, las escuelas, las universidades, las bibliotecas. También es un genocidio cultural. ¿Por qué no lo ves, Alemania?"

Activistas propalestinos aplauden a Goldin

El discurso de Goldin fue bien recibido por muchos visitantes. "Sus intrépidas palabras de comprensión y claridad resonaron en todo este país, que actualmente utiliza toda la fuerza de la ley, los medios de comunicación y las instituciones culturales y académicas para silenciar y criminalizar el movimiento de solidaridad con Palestina”, escribió un usuario en Instagram. "Parecía la primera vez en mucho tiempo que podíamos respirar en Alemania”.

Muchos activistas acudieron con pañuelos y banderas palestinas, en la sala resonaron gritos de "Viva Palestina”, y los manifestantes también se reunieron frente al museo, donde se desplegó una pancarta con la inscripción "Staatsräson ist Genozid” (la razón de Estado es genocidio). Ni Nan Goldin ni el colectivo de artistas Arts and Culture Alliance Berlin han respondido aún a las preguntas de DW.

Meron Mendel ve un cambio en el movimiento de protesta propalestino: "Estamos viendo que las protestas no giran ahora tanto en torno a la demanda de poner fin a la guerra o lograr un alto el fuego, sino, en la mayoría de los casos, a algo que se entiende por antisionismo: la idea de que Israel no tiene justificación como Estado y que todo -"from the river to the sea”-es 'Palestina'”. Según Meron Mendel, esto también se debería a cómo se ve a Israel en gran parte del mundo: como un Estado colonial, el último puesto de avanzada de Occidente en el Sur global.

Activistas propalestinos se manifestaron en y frente a la Neue Nationalgalerie de Berlín. Imagen: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

¿Se justifican las exposiciones canceladas?

Las voces propalestinas en Alemania, argumentan los activistas, están siendo reprimidas y las exposiciones de artistas propalestinos se cancelan una tras otra. Nan Goldin también abordó este punto. "De hecho, después del 7 de octubre tuvimos unos cuantos casos en los que se 'cancelaron' exposiciones de artistas palestinos o propalestinos”, afirma Meron Mendel. "Se cancelaron exposiciones, conferencias, se desinvitó a gente”. Por ejemplo, la artista sudafricana Candice Breitz, que supuestamente había firmado una carta del BDS (movimiento "Boicot, Desinversiones y Sanciones”). Incluso se pospuso la entrega de un premio a la autora palestina Adania Shibli en la Feria del Libro de Fráncfort 2023.

En varios casos, estas decisiones fueron erróneas y afectaron a personas que no mantienen posturas antisemitas, afirma Mendel. Sin embargo, también hubo casos en los que había cierta justificación para desinvitar a gente: "Cuando se trataba de personas que, por ejemplo, veían la masacre de Hamásdel 7 de octubre como un acto de liberación y, por tanto, implícitamente hacían ellas mismas un llamamiento a la violencia”.

En Alemania existe desde hace tiempo un debate sobre cuándo se considera que alguien es antisemita. Recientemente, el Bundestag alemán aprobó una resolución sobre el antisemitismo. El título: "Nunca más es ahora: proteger, preservar y fortalecer la vida judía en Alemania”. "Así que esta resolución no es más que una repetición de las resoluciones que ya se aprobaron en 2017 con la adopción de esta definición de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) y en 2019 con la llamada resolución BDS”, dice Meron Mendel. "En este sentido, esta resolución no cambia casi nada la situación. Hemos tenido este parón, boicot y contraboicot, al menos desde la documenta”.

Los críticos de la resolución señalan que crea un clima de autocensura y desconfianza. Entre otras cosas, argumentan que la resolución utiliza la definición de antisemitismo de la IHRA, que puede interpretarse de forma muy amplia. Por ejemplo, define como antisemita "las comparaciones de la actual política israelí con la política nazi”. En consecuencia, la postura de Nan Goldin en cuanto a que Gaza le recuerda a los pogromos de los que escaparon sus abuelos también podría entenderse como antisemita.

Los debates son cada vez más acalorados, lo que también quedó patente en la inauguración de la exposición en la Neue Nationalgalerie. Cuando el director del museo, Klaus Biesenbach, se acercó al micrófono para responder a Nan Goldin, apenas se le pudo oír por encima de los ruidosos cánticos de los activistas. El hombre que en realidad es responsable del arte se convirtió de repente en el representante de un Estado que está teniendo dificultades con las protestas contra Israel.

Meron Mendel promueve el diálogo constructivo. Imagen: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

La libertad de expresión se pierde en el tumulto

Habló en vano contra el tumulto. Los políticos se quejaron más tarde de que los perturbadores no estaban interesados en el diálogo. Cuando abandonaron la sala, Biesenbach repitió su discurso. "Como museo, estamos profundamente comprometidos con la libertad del arte y la libertad de expresión, aunque no estemos de acuerdo con esta opinión”, dijo Biesenbach. "Igualmente importante es nuestro compromiso con la dignidad de cada individuo, lo que exige un firme rechazo de todas las formas de antisemitismo, islamofobia, racismo y todas las demás formas de odio, fanatismo y violencia”. La Neue Nationalgalerie se distancia claramente de las declaraciones de los manifestantes. "El derecho de Israel a existir está fuera de toda duda para nosotros. El ataque de Hamás contra el Estado judío el 7 de octubre de 2023 fue un cruel acto de terrorismo que no puede justificarse con nada”, dijo. Y añadió: "Al mismo tiempo, nos solidarizamos con la población civil de la Franja de Gaza y del Líbano, cuyo sufrimiento no debe pasarse por alto. Todas las personas de Oriente Próximo tienen derecho a vivir sin miedo y con la certeza de su seguridad. Estamos comprometidos con una solución pacífica al conflicto de Oriente Próximo”.

Según planteó Biesenbach en un comunicado, la cultura es el lugar de nuestra sociedad donde se puede debatir y discutir, pero no pelear.

Bandos endurecidos

Mendel coincide. Respecto al tumulto en la inauguración de la exposición, dice: "Bueno, se puede juzgar esta acción de diferentes maneras. Se puede decir que fue un acto de protesta, y se permite que la protesta sea ruidosa y disruptiva”. Pero después, sugiere, deberíamos sentarnos juntos y facilitar un diálogo entre las diferentes posturas. Por eso la Neue Nationalgalerie había invitado a la gente al simposio "Arte y activismo en tiempos de polarización”.

Palestinos e israelíes, sionistas, antisionistas, judíos y no judíos: todos deberían poder expresar sus opiniones abiertamente, como hizo Nan Goldin en su discurso de apertura. "Estaba claro que adoptaría una postura decididamente propalestina y antiisraelí y, sin embargo, se le dio el escenario y se le permitió decir lo que quisiera”, afirma Meron Mendel.

Sin embargo, Nan Goldin declinó participar en el simposio. Varios activistas propalestinos intentaron incluso hacer fracasar el acto. "No sólo amenazaron y atacaron a los ponentes, sino también a los empleados de la Neue Nationalgalerie”, dice Mendel. "También les llamaron nazis y les amenazaron con consecuencias. Así que podemos ver que los extremistas de ambos bandos están utilizando aquí exactamente las mismas armas: las armas del boicot y la cancelación para impedir un debate civilizado y constructivo”.

A pesar de varias cancelaciones, el simposio fue un éxito, según Mendel: "No fue el objetivo llegar a un consenso al final del día”, dice, pero la gente dialogó respetuosamente. "Y, en este sentido, la cuestión es: ¿a quién prestamos atención? ¿A los que gritan fuerte, piden el boicot y utilizan la violencia? ¿O damos nuestra atención a las 500 personas que dialogaron con interés y abiertamente?”

