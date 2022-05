Cómo el arte cambia nuestra visión del mundo:

De gira contra la guerra: Pussy Riot

Lograron fama internacional con sus performances feministas y críticas con el Kremlin. Ahora, la banda de punk rusa "Pussy Riot" está de gira por Europa y contra la guerra en Ucrania. Una conversación y un repaso de sus espectaculares actuaciones.





Un documental sobre Alexei Navalny

‘Navalny’ es un documental con suspense. ¿Por qué regresó a Rusia el adversario político de Putin, tras haber sido envenenado y a pesar del peligro de ser arrestado? Una conversación con el director Daniel Roher sobre intrigas y visiones políticas.





Desaparecido: arte colonial saqueado

El museo Rautenstrauch-Joest de Colonia abre nuevas vías en el debate sobre arte saqueado. En "I Miss You", una serie de exposiciones sobre la belleza, el dolor y la pérdida, recupera objetos de su catálogo y reflexiona sobre el colonialismo.





Carrie Mae Weems: arte, género y raza

Carrie Mae Weems es una de las artistas estadounidenses más influyentes de su época. Su primera exposición individual en Alemania se sumerge en toda su trayectoria artística. Videos y fotos sobre racismo y violencia, su historia y su presente.





Estrellas y glamour en Cannes

Tras dos años de pandemia, el festival de cine más importante del mundo regresa con un programa completo. Con éxitos de taquilla hollywoodienses, duros documentales de guerra y fantásticas películas de terror. Una mirada al 75° Festival de Cannes.







Horarios de emisión:

DW Español

SA 14.05.2022 – 08:30 UTC

SA 14.05.2022 – 16:30 UTC

DO 15.05.2022 – 00:30 UTC

DO 15.05.2022 – 09:30 UTC

DO 15.05.2022 – 15:30 UTC

DO 15.05.2022 – 20:30 UTC

LU 16.05.2022 – 03:30 UTC

LU 16.05.2022 – 12:30 UTC

JU 19.05.2022 – 14:30 UTC

VI 20.05.2022 – 04:30 UTC

VI 20.05.2022 – 11:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5