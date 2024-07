Cómo cortarse el pelo en Alemania y evitar la tiña

Picazón, irritación, manchas y calvicie: estos son sólo algunos de los síntomas de la tiña, una infección por hongos que parece estar propagándose entre los jóvenes en Alemania.

Si bien en general los informes son contados, algunos dermatólogos dicen que están viendo un número creciente de casos de tiña en sus clínicas, especialmente entre pacientes masculinos.

Y la razón podrían ser dos cortes de cabello de moda: el "low fade" y el "undercut"; ambos implican rasurar el cabello muy cerca del cuero cabelludo. Estos estilos son bastante usados ​​por deportistas, incluidos los futbolistas que participaron en la Eurocopa 2024.

¿Qué es la tiña?

La tiña es una infección por hongos que afecta a la piel. Parece una descamación de la piel, enrojecimiento, incluso puede haber caída del cabello o una inflamación. El hongo Trichophyton tonsurans, un patógeno altamente contagioso que brota en ambientes cálidos y húmedos, es el causante de esta afección. Y puede sobrevivir en objetos que hayan sido utilizados por alguien con tiña.

"Este tipo de hongo es particularmente resistente y puede encontrarse en cualquier parte del cuerpo donde haya queratina. Es decir, en las uñas, el cabello o el cuero cabelludo. Puede permanecer en las escamas o esporas infectadas durante semanas", explica Yael Adler, dermatóloga en Berlín.

¿Por qué se relaciona la tiña con los cortes de pelo en Alemania?

Algunos expertos señalan como causa de las infecciones la proliferación de barberías en toda Alemania, donde se realizan tales cortes. Pero DW no ha encontrado ninguna prueba contundente que lo confirme ni ninguna que proporcione detalles sobre cuál sería el vínculo.

Sin embargo, existe la preocupación de que las barberías no cumplan con las normas de higiene comunes y eso esté permitiendo que el hongo crezca en sus equipos.

Para realizar los cortes de moda mencionados, las máquinas, las cuchillas y las tijeras se pasan muy cerca del cuero cabelludo. Por ello, las herramientas deben desinfectarse después de ser usadas en cada cliente.

"Al afeitar, se pueden causar microlesiones en el cuero cabelludo, lo que facilita que las partículas infecciosas se peguen porque la barrera cutánea está dañada", afirma Adler. Desinfectar las tijeras, según la experta, no eliminará necesariamente estas bacterias, pero puede reducir el riesgo a contegiarse.

Una infección no tiene por qué presentarse inmediatamente. Y eso significa que la gente puede contagiar la tiña sin saberlo, como ocurre con los piojos.

¿Es el corte o el barbero?

Elke Siewert, directora del gremio de peluqueros de Bonn, afirma que hay casos que sugieren que las infecciones podrían deberse a la falta de prácticas higiénicas en algunos establecimientos.

"Todos los salones deben cumplir con las normas de higiene especificadas por la asociación profesional, incluida la desinfección del equipo y el cambio constante de toallas y capas. Esto no sólo sirve para proteger a los clientes, sino también a los empleados", comenta Siewert.

Pero todavía no está claro si hay un aumento real en los casos de tiña o de dónde vendría. "En mi consultorio no he notado ningún aumento particular", asegura Adler. "Pero eso puede deberse al hecho de que no queda en una zona de Berlín donde hay muchas barberías de este tipo. Conozco a colegas que han notado un aumento de casos de tiña, pero entonces este hongo siempre ha estado presente", agrega.

¿Cómo se trata la tiña?

La tiña se puede tratar fácilmente con champús especiales para evitar que se propague desde la cabeza a otras partes del cuerpo. También es bueno lavar y desinfectar cualquier elemento personal como toallas, peines o gorros que puedan haber estado en contacto con la infección.

"El hongo se puede tratar especialmente bien cuando aún no se ha asentado profundamente en los poros de la piel. Por ejemplo, con una crema, una espuma o una solución", dice Adler. Pero si la infección está más establecida, se puede tomar medicamentos. Para ellos es mejor consultar con el médico de cabecera.

¿Qué hay que hacer si se quiere uno de estos cortes?

Hay que empezar echando un buen vistazo al lugar antes de sentarse: compruebe si le parece higiénico y, en caso de duda: "Siempre puede preguntarles sobre sus normas de higiene", dice Siewert.

Siewert sugiere que los salones que exigen cita previa presentan menos riesgo que los que admiten clientes sin cita, posiblemente porque así hay tiempo para limpiar y desinfectar el equipo. Pero eso no es ninguna garantía. Por su part, Adler indica que uno también puede llevar sus propios equipos de corte si le preocupa contagiarse.

Y alguien sabe que ya tiene dicha infección, la doctora aconseja consultar a un médico o dermatólogo especialista antes de cortarse el pelo otra vez, para evitar contagiar a otros.

