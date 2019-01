¿Cómo afectará el "brexit" a la economía alemana?

Según los resultados de una encuesta realizada por el instituto muniqués de estudios económicos Ifo, el 43% de las cerca de 1.300 empresas industriales de Alemania calculan que el "brexit" será difícil para ellas. El 60% de las compañías calculan que podrían sufrir un fuerte impacto, si bien también prevén que haya distintos grados. Sus efectos para la industria dependerán de las interconexiones de la producción entre la isla y el continente.

Industria del automóvil "brexit"

Todos los años se registran unos 85 millones de automóviles en todo el mundo, dos millones de ellos en Reino Unido. Aunque el "brexit" podría debilitar las ventas en este país, Ferdinand Dudenhöffer, experto de la Universidad de Duisburg-Essen, no cree que vaya a ser tan grave: "Si las ventas de automóviles en Reino Unido caen un 20%, no supondría una debacle para la industria automovilística alemana”. Sin embargo, los fabricantes podrán sufrir por otros motivos. BMW será probablemente la marca más perjudicada. La casa de Baviera tiene una planta de producción de modelos Mini en la isla y otra planta de motores Hams Hall cerca de Birmingham, en la que no solo produce para Mini, sino también para las series 1 y 3 de BMW.

Producción de automóviles Vauxhall en Gran Bretaña.

En este sector, por ejemplo, podría haber problemas con la subcontratación entre las diferentes plantas de la Europa continental y Gran Bretaña. El mismo caso podría afectar a la marca Vauxhall, marca de Opel que opera en la isla y ahora es propiedad del grupo francés PSA. La matriz decidió cerrar la planta de Opel de Bochum, pero aún mantiene su fábrica en el puerto de Ellesmere, cerca de Liverpool. Aún así, aparte de posibles problemas logísticos, también podría haber efectos positivos, explica Dudenhöffer: "Si la libra esterlina continúa depreciándose se podrían producir automóviles más baratos en Reino Unido, salvo que se apliquen altos aranceles”.

Bancos

El sector bancario es uno de los que está en el punto de mira desde que se aprobó el "brexit". Con un 12 % del Producto Interior Bruto, es un sector clave para Reino Unido. Además, Londres es una de las principales plazas financieras de Europa y los bancos no europeos que tenían sede allí ya no podrán operar con la UE tras el "brexit". Tal situación podría beneficiar, por ejemplo, al centro financiero de Frankfurt. La agencia de cabildeo Frankfurt Main Finance estima que los bancos podrían trasladar entre 750 y 800 mil millones de euros a Frankfurt, una gran parte durante el primer trimestre del año. Eso podría significar una aumento del 20% del balance de las instituciones financieras alemanas e internacionales de Frankfurt. según Gertrud Traud, economista jefa de Helaba, también se podrían trasladar allí unos 8.000 puestos de trabajo durante varios años.

Productos químicos y farmacéutica

En lo referente a las químicas y farmacéuticas, los efectos del "brexit" dependerán de cómo se ejecute la salida. Al igual que en otros sectores, un "brexit" duro causaría daños importantes. La asociación de la Industria Química (VCI) calcula aranceles por valor de 200 millones de euros anuales. Además, su presidente ejecutivo, Utz Tillmann, teme también las diferentes regulaciones. Sin un acuerdo de transición, todos los productos químicos producidos en Gran Bretaña no tendrían permiso tras el "brexit"y tendrían que volver a registrarse. Un trabajo burocrático considerable.

La misma circunstancia sirve para las farmacéuticas. Entre UE y Gran Bretaña hay un intenso intercambio, pero preocupan los estrechos vínculos entre las empresas, explica Siegfried Throm, director de la Asociación de Productores Farmacéuticos de Investigación. No solo en lo referente a la fabricación y distribución de medicamentos, sino también a la realización de ensayos clínicos.

Tráfico aéreo

Las diferentes regulaciones también podrían suponer un gran problema para la aviación. Un "brexit" duro pararía el tráfico aéreo porque las aerolíneas no tendrían derecho a transitar por los aeropuertos de la UE. Esto no solo afectaría a British Airways, Easyjet o Ryanair, sino también a operadores de vacaciones alemanes, como Tuifly o Condor, con capital británico. Aún así, expertos de la industria como Eric Heymann, de Deutsche Bank, confían: "Creo que ese problema se podría resolver fácilmente y mantener los enlaces aéreos incluso con un brexit duro”, explica.

Ingeniería

Gran Bretaña es uno de los mercados más importantes para los fabricantes alemanes de maquinaria e infraestructuras industriales, con un volumen de más de 7.000 millones de euros. En 2017, las exportaciones comenzaron a caer en la isla, en parte por la incertidumbre del "brexit". También aquí podría influir la depreciación de la libra, que encarecería los productos alemanes. Sin embargo, las empresas confían en que haya salida regulada. Al mismo tiempo, deberían estar preparadas para un posible "brexit caótico”, recomienda Thilo Brodtmann, director de la patronal del sector VDMA.

(jag/jov)

