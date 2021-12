Cápsula de suicidio asistido: "Estos temas dejarán de ser tabú"

Suiza comenzaría pruebas de “Sarco” en 2022, una cápsula de suicido asistido impresa en 3D

Con la esperanza de vida y la población mundial en aumento, estos temas en unos años dejarán de ser tabú.

Reinaldo Suárez (Facebook)

Qué mejor que una muerte asistida, más allá de la polémica, creo que lo mejor sería tener ciertos parámetros de uso. Por ejemplo, si una persona sufre o está en agonía por una enfermedad terminal, pueda decidir si quiere terminar con su vida dignamente.

Nane S. (Facebook)

La vida es un regalo de Dios y es tan bella. Pienso que solo Dios decide cuándo será el último día de nuestra vida. Amemos nuestra vida y agradezcamos.

Nefreteri Martínez (Facebook)

Todos pueden elegir cómo vivir su vida, ¿por qué no cómo morir? ¿Qué tiene de malo? No hay nada de malo en ayudar a la gente a morir en paz.

Yazmin H. (Facebook)

¿Y por qué no fabrican una nave para curarnos de los virus que aparecen todos los años?

Ma. Elena (Facebook)

Cada individuo, en ejercicio de sus derechos, puede decidir cómo terminar su vida. No pedimos venir al mundo, pero sí podemos, si fuera necesario, decidir cómo irnos.

Dharura González (Facebook)

Sería bueno que los que usen la máquina donaran sus órganos.

David Pérez (Facebook)

Vivir es un derecho, no una obligación y quien no se sienta a gusto con su vida por diferentes causas la muerte asistida también debería ser uno de sus principales derechos. No hace falta estar en la misma situación para entenderlo, solo es respeto, tolerancia y empatía.

Manuel VF. (Facebook)

Mario Vargas Llosa, escritor peruano.

Intelectuales rechazan ingreso de Vargas Llosa en la Academia francesa

Si te metes en política, es obvio, aunque incorrecto, que aquellos que tienen ideas contrarias a las tuyas vayan a opinar sobre los ámbitos de tu vida que no tienen nada que ver con la política. Pero es tonto discriminar por ideas políticas.

Morgan Villalobos (Facebook)

Este señor es incompatible con la democracia y no hay que ser comunista para defenderla.

Néstor del Pino (Facebook)

Estas son personas que quieren mezclar la política con los méritos de un gran escritor y ganador de un Nobel. Los que se quejan no son intelectuales sino oportunistas.

Isabel Ramírez (Facebook)

Totalmente de acuerdo, Vargas Llosas se ha convertido en un extremista de derecha. O, tal vez, al fin se mostró cómo realmente es.

Amed Orjuela (Facebook)

Cinco desconocidos firman contra un intelectual de talla mundial, ninguna de las objeciones es de carácter literario.

Rafael Ramos (Facebook)

Será un intelectual, pero como persona le hace falta mejorar mucho. Estoy seguro que los integrantes de la Academia francesa son personas ejemplares que están por encima de nuestro Nobel.

María del Carmen Zegarra (Perú)

"Encanto": Disney y la polémica por narrativas racistas o de apropiación cultural

En esta historia se puede ver que se trabajó a partir de la violencia que sufrieron los originarios cuando fueron desplazados a la fuerza. Muestran cómo una familia salió adelante. Miles de colombianos fueron desplazados.

Lilibeth Rojas (Colombia)

No están tomando elementos de Colombia y usándolos en otro contexto. La película está inspirada en el trabajo de Gabriel García Márquez. Qué bueno que están mostrando otras culturas y contando historias diferentes.

Angie Shadow (Facebook)

Amo la película "Coco" y soy méxicana. Incluyeron muchos detalles que solo los mexicanos reconoceríamos. No dudo que hayan realizado el mismo esfuerzo para esta película y, a juzgar por los comentarios de los colombianos, parece que así fue.

Rebeca V. (México)

