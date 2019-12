Cámara baja EE.UU. vota hoy acusación contra Trump

Los legisladores de Estados Unidos celebran este miércoles (18.12.2019) una votación histórica y muy esperada para impugnar al presidente Donald Trump, confirmó el martes la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en una carta dirigida a sus colegas demócratas.

"Mañana la Cámara de Representantes ejercerá uno de los poderes más solemnes que nos otorga la Constitución, al votar para aprobar dos artículos de destitución contra el presidente de Estados Unidos", afirmó Pelosi.

"Muy tristemente, los hechos han dejado claro que el presidente abusó de su poder para su propio beneficio personal y político, y que obstruyó el Congreso, demandando además estar por encima de la rendición de cuentas, por encima de la Constitución y por encima del pueblo estadounidense. (….) En América, nadie está por encima de la ley”, advirtió.

La legisladora demócrata agregó que "durante este momento de oración en la historia de nuestra nación, debemos honrar nuestro juramento de apoyar y defender nuestra Constitución de todos los enemigos, extranjeros y nacionales".

Trump: es "declaración de guerra"

Este mismo martes, el mandatario estadounidense aseguró que el juicio político en su contra es "una declaración de guerra a la democracia" del país y exigió el "cese inmediato" de lo que calificó como una "fantasía", en una dura carta de más de cinco páginas dirigida a Pelosi.

En un tono extraordinariamente rabioso, Trump le advirtió a Nancy Pelosi que la "historia la juzgará duramente". Rememorando un famoso error judicial del siglo XVII, aseguró que ha tenido menos derechos que "aquellos acusados en los juicios de las Brujas de Salem".

"Al proceder con su inválido juicio político, está violando sus juramentos ante el cargo, quebrando su respeto a la Constitución y supone una declaración de guerra a la democracia estadounidense", indicó Trump en la misiva, un día antes de que la Cámara de Representantes someta a voto los cargos de "obstrucción al Congreso" y "abuso de poder" en su contra.

Es casi seguro que Trump sea sometido a un juicio político en el Senado, algo que solo ha sucedido a dos de sus predecesores: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. El republicano Richard Nixon, involucrado en el escándalo Watergate, prefirió renunciar en 1974 antes de sufrir este estigma.

Podría ser absuelto por falta de votos demócratas

La Cámara alta probablemente abra el proceso contra Trump en enero, donde se espera que sea absuelto, pues se necesitarían al menos 67 votos para destituirlo y los republicanos detentan 53 de los 100 escaños.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo el martes que la "precipitada" investigación de los demócratas de la Cámara baja con miras a la destitución del presidente es "fallida" para acusarlo y más aún para destituirlo.

Por otro lado, descartó el reclamo demócrata de convocar a nuevos testigos. "No es tarea del Senado buscar desesperadamente formas de condenar (al presidente). Eso difícilmente sería justicia imparcial", dijo McConnell.

Una vez terminado el juicio, republicanos y demócratas volverán a sumergirse en la campaña para las presidenciales de noviembre de 2020, relegada a un segundo plano este último trimestre.

Protesta en Times Square

Miles de personas acudieron este martes a la céntrica plaza neoyorquina de Times Square para pedir que salga adelante el juicio político con el que se pretende apartar de su cargo al presidente de EE. UU., Donald Trump, en la víspera del inicio de la votación en el Congreso.

La manifestación forma parte de una serie de más de 600 protestas organizadas por todo EE.UU. bajo el lema "Nobody is Above the Law" (Nadie está por encima de la ley) con los que se pretende presionar a los miembros del Congreso del país para que voten a favor de la salida de Trump en el "impeachment", a quien los demócratas acusan de abuso de poder.

En Nueva York, la ciudad natal de Trump, los asistentes a la manifestación acudieron paraguas en mano, protegiéndose de la insistente lluvia que ha cayó en la ciudad durante toda la jornada del martes, y con pancartas en contra del presidente estadounidense.

gs (afp, dpa, CNN)

