5 reformas históricas que han cambiado a la Bundesliga

En la Bundesliga, el cambio ha sido una constante desde los comienzos de esta liga, en el ya lejano año de 1963. Aquí presentamos 5 de los cambios más grandes que ha sufrido el modelo de competencia en el fútbol alemán, desde sus inicios hasta la actualidad.

El número de equipos

En sus dos primeros torneos, el 1963-1964 y 1964-1965, la Bundesliga estuvo conformada por 16 equipos, y en 1965-1966 se incorporaron otros dos para la cuota actual de 18. Uno de esos dos clubes adicionales fue el Bayern Múnich, cuando la potencia futbolística en la ciudad bávara era de otro club de tradición: el 1860 Múnich.

Pero incluso esta cantidad no se mantuvo durante todos los torneos hasta la fecha. En el torneo 1991-1992, año de la reunificación alemana, se decidió además incorporar directamente a dos equipos históricos de la desaparecida República Democrática Alemana: el Dynamo de Dresden y el Hansa Rostock.

El número de jornadas

La cantidad de clubes en la Bundesliga ha traído consigo además un cambio natural en el número de fechas jugadas. Los dos primeros torneos, con los 16 equipos, constaron de 30 jornadas, frente al modelo actual de 18 clubes y 34 jornadas. En el mencionado torneo 1991-1992, 20 conjuntos jugaron 38 fechas.

Descenso, ascenso y repechaje

Uno de los cambios más importantes y complejos que ha sufrido la Bundesliga a lo largo de su historia corresponde al modelo de descenso y ascenso. Las combinaciones han sino numerosas. En el primer torneo, por ejemplo, dos clubes descendieron de manera directa: el Preußen Münster y el 1 FC Saarbrücken. Pero ya en el torneo siguiente se dio una anomalía importante: no hubo descenso ni ascenso; en cambio, le fue retirada la licencia al Hertha Berlín en medio de un escándalo y su lugar lo ocupó otro equipo de esa ciudad: el Tasmania 1900. Curiosamente, en este episodio hubo un beneficiado: el Schalke 04, que a raíz del castigo al Hertha se salvó del descenso en insólita votación extracancha, a pesar de haber terminado último en la tabla ese torneo.

El Tasmania Berlín, de blanco, sustituyó al Hertha Berlín en la primera división. Pero pronto volvió a descender, en la temporada 1966. La imagen es de un partido de ese torneo contra el FC Köln, que jugó de camiseta oscura. Imagen: Horstmüller/imago images

En otros torneos hubo tres descensos y ascensos en dos etapas: del 1974-1975 al 1980-1981 ascendían directamente los dos campeones de las ligas regionales norte y sur, más el ganador de un partido de repechaje entre los subcampeones de esas mismas ligas regionales. Luego, de 1992-1993 hasta 2007-2008, hubo tres ascensos y descensos directos, sin partidos definitorios. Como informa la propia Bundesliga en su sitio oficial, el repechaje entre clubes de primera y segunda división estuvo vigente primero de 1981-1982 hasta 1990-1991, y luego de 2008-2009 hasta la fecha, en partidos de ida y vuelta.

En el torneo de la reunificación 1991-1992 descendieron cuatro clubes de primera división y ascendieron solo dos, para nivelar de nuevo el circuito con 18 clubes.

Del coeficiente a la diferencia de goles

En todos los torneos de Bundesliga se ha cuantificado la diferencia de goles, pero no en todos este indicador ha sido decisivo para determinar la jerarquía ante igualdad de puntos. En los dos primeros torneos no fue relevante esa diferencia, sino el llamado coeficiente de goles, que matemáticamente surge de la división de los goles anotados entre los goles recibidos (en el caso de ceros en el marcador la fórmula se complica, pero eso no es materia de este artículo).

El repechaje del torneo 2023-2024 fue dramático entre el Fortuna Düsseldorf y el Bochum con su tradicional uniforme azul. Imagen: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

El coeficiente de goles fue crucial, por ejemplo, para decidir el segundo lugar del torneo 1963-1964 en favor del Meidericher SV por sobre el Eintracht Frankfurt, ambos empatados en 39 puntos. Y ya que hablamos de estos, aquí también ha habido cambios.

3 puntos ganados en vez de dos

Desde 1981 imperó en la liga inglesa el cambio de 2 a 3 en la puntuación para los partidos ganados. En Alemania, la Bundesliga lo pensó bien antes de adoptarlo. Fue hasta el torneo 1995-1996 que se premió con 3 puntos cada partido ganado en la Bundesliga alemana, después de ligas como la turca, la neozelandesa y la noruega, entre otras.

Además de estos, se han producido cambios en la Bundesliga a partir de decisiones tomadas por la UEFA, por ejemplo, para los sitios de Liga de Campeones o, desde 2020, la incorporación de la Liga Conferencia de Europa. Pero las 5 reformas mencionadas son las que más han marcado, por sí mismo, el rostro del fútbol alemán, reflejando además buena parte de su historia. (ee)