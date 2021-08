Bulgaria irá a elecciones por tercera vez

El partido que cosechó más sufragios en las elecciones legislativas de julio en Bulgaria se dio por vencido en su intento por crear Gobierno. Este martes (10.08.2021), en vísperas de una sesión parlamentaria en la que debía someterse a votación su gobierno minoritario, a falta de "apoyos" suficientes de los otros partidos anunciaron que no se presentarán para dicha votación.

"No iremos a esa votación con nuestra lista (de candidatos)", indicó a la televisión Slavi Trifonov, presidente de la formación política antisistema 'Existe Tal Pueblo --ITN por sus siglas en búlgaro--', "lo que significa que habrá nuevas elecciones".

ITN entregó la semana pasada un listado de potenciales ministros al presidente Rumen Radev. Este nuevo partido ganó por un muy estrecho margen la consulta del 11 de julio pasado, en tanto que en una primera votación en abril no logró una mayoría suficiente como para poder formar gobierno. Entonces, optó por gobernar en solitario, pero para ello necesitaría el apoyo de otros diputados en el Parlamento. Pero, solamente cuenta con 65 escaños sobre un total de 240. Y, sus negociaciones con otras fuerzas políticas anticorrupción no tuvieron éxito.



En teoría, el jefe de Estado puede ahora solicitar a los otros protagonistas que formen gobierno, pero Trifonov, un presentador de televisión satírico, cantante y músico sin experiencia política, ya anunció que no apoyará a ninguno de éstos.



De confirmarse este escenario actual, las próximas serán las terceras elecciones del año en este país de Europa del este, sumido desde hace varios meses en una crisis política sin precedentes desde el fin del régimen comunista. La nueva consulta podría coincidir con las elecciones presidenciales del otoño (boreal). Rumen Radev, un acérrimo opositor al exprimer ministro Boiko Borisov, se postulará para un nuevo mandato y se beneficiaría del apoyo del partido de Trifonov, indicó en una sorpresiva declaración. (afp)