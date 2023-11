"Bukele se enamoró del poder"

Félix Ulloa (izquierda) y Nayib Bukele. Imagen: Marvin Recinos/AFP/Getty Images

Nayib Bukele celebra su candidatura "legalmente inscrita"

Solo los salvadoreños tienen el derecho a elegir. La candidatura antes era inconstitucional, pero una interpretación certera del artículo 152, numeral 1 de la Carta Magna, habilita la candidatura. Él va a participar en igualdad de condiciones contra los demás candidatos, si él no tuviera tanta popularidad, no tendría posibilidades de ganar. Pero eso no significa que se está imponiendo la reelección. Dicho esto, las elecciones serán libres y democráticas. Todos los demás candidatos no se han esforzado en presentar propuestas, solo han atacado al presidente, lo que les ha costado el rechazo de la población, la cual se siente agradecida, porque se eliminó el cáncer de las pandillas que asesinaban y extorsionaban. Ahora hay seguridad en el país y la gente está agradecida. Los medios opositores se han convertido en activistas, porque durante los gobiernos anteriores recibían dádivas económicas para comprar su silencio y para que la redacción sea a favor de los gobiernos anteriores. Ese privilegio lo perdieron con Bukele, y obviamente eso ha generado malestar entre los medios opositores.

Eduardo Valle, El Salvador

El mundo debe recordar que, hasta hoy, la Constitución vigente desde 1983 no ha sido reformada. Otra vez el electorado lo podrá elegir y se está preparando el camino hacia una dictadura. Si no acudimos al artículo 87, habremos retrocedido pasos gigantes.

Daniel Alfaro, El Salvador

Lo necesitamos como presidente para toda Centroamérica para que desaparezcan todos los políticos corruptos.

R. Gonzáles

Se está convirtiendo en un dictador, nuestra Constitución es clara y no permite la reelección. Tiene que pasar un periodo fuera del poder para volver a presentar su candidatura. Se está haciendo todo lo que él quiere, ya en unos años será otra Nicaragua o Venezuela, en donde un solo partido domine. Pero, como la mayoría quiere eso, hay que aceptarlo. Después no se quejen porque será muy tarde.

Alexander Cruz Moreno, El Salvador

Su apoyo popular es del 89 por ciento, esto quiere decir que está haciendo bien las cosas. ¿Qué han hecho otros políticos por el país?

Milton Auz, Ecuador

Se enamoró del poder.

Jhonatan Posso Torres

Es imprescindible que Bukele continúe con el programa que empezó, de lo contrario el país puede entrar en un retroceso y corrupción.

Ed López, España

Las vacunas de ARNm podrían ayudar a las células T a encontrar y combatir más fácilmente las células tumorales. Imagen: Steven Heap/Zoonar/picture alliance

¿Habrá pronto una vacuna contra el cáncer?

Se le caería el negocio a las empresas farmacéuticas que manejan todo el mundo.

Miguel Suarez, Perú

Sería la noticia del siglo, tanta gente que se ha ido y que ha sufrido tanto.

Mario J. M.

Esperemos que se logre, pero los grandes intereses de algunos se interpondrán.

José Nazario

Excelente, es muy necesaria. Ojalá que los antivacunas no se opongan, como lo hicieron con la vacuna contra el COVID.

Pedro Ferreira

Las farmacéuticas grandes no quieren que salga, porque si no, se les arruinará el negocio multimillonario que tienen con los medicamentos.

Felipe Ortega, Argentina

Cuba y sus múltiples crisis

Que Estados Unidos quite el bloqueo económico.

Carlos Andrade Ríos

Cuba es un Estado fallido, como todo régimen autócrata.

Enrique Calderón

El bloqueo es de Estados Unidos, pero Cuba puede comerciar con el resto del mundo. De hecho, Canadá es el primer socio comercial de Cuba, antes que Europa.

Nani Ruíz García, España

La guerra de Ucrania y la falta de realismo occidental

Los ucranianos no tienen forma de ganar.

Fernando Gutiérrez Escorcia, Nicaragua

Esta guerra no debió haber sucedido. Los políticos europeos y estadounidenses le llenaron la cabeza a los ucranianos para que actúen de forma más hostil frente a Rusia.

Antonio Claudio Benitez

La ofensiva ucraniana fracasó. No pudieron atravesar la línea de defensa de Rusia. Ucrania no puede derrotar a Rusia y la OTAN lo sabe, pero, aun así, siguen apoyando a Ucrania.

Juan Rodríguez, Colombia

