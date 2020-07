Bukele ordena preparar aviones miliares contra las langostas en El Salvador

Protección contra animales invasores

Molestar con sonidos

Los viñedos europeos también se ven azotados por plagas. Una de ellas es la cigarra scaphoideus titanus. Los vinicultores no echan mano de los patos, sino de sonidos, para evitar así el uso de pesticidas. Los investigadores esperan torpedear con sonidos molestos el ritual acústico de acoplamiento de las cigarras. Si no desaparecen, por lo menos no se multiplican.

Autor: Julia Vergin