++ Bruselas sanciona a 22 militares bielorrusos por la ayuda del país en la invasión rusa de Ucrania ++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

16:14 La UE sanciona a 22 militares bielorrusos por su ayuda a Rusia

La Unión Europea adoptó este miércoles (02.03.2022) sanciones contra 22 altos oficiales militares -seis generales y 18 coroneles- de Bielorrusia, por el papel de ese país en el ataque iniciado por Rusia contra Ucrania. "Bielorrusa participa en una invasión rusa no provocada contra Ucrania, al permitir una agresión militar desde su territorio", detalla.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia, por su parte, negó que las Fuerzas Armadas del país lleven a cabo una movilización de reservistas y aseguró que todas sus actividades se enmarcan en planes diseñados con anterioridad.

16:06 Delegación rusa viaja a reunirse con ucranianos

Una delegación rusa viaja al lugar donde pretende reunirse con los enviados ucranianos para mantener una segunda ronda de negociación sobre un posible alto el fuego en Ucrania, informó la agencia bielorrusa BELTA. La agencia oficial rusa TASS indicó previamente que el lugar para las conversaciones, aún no confirmadas por la parte ucraniana, en Belovézhskaya Puscha, en la región de Brest, en Bielorrusia.

15:52 Yarmolenko arremete contra el silencio de los futbolistas rusos

"Tengo una pregunta para los jugadores de la selección rusa: chicos ¿por qué estáis sentados como... y no decís nada?". El jugador ucraniano Andriy Yarmolenko se ha dirigido con virulencia a sus homólogos rusos en Instagram. "En mi país matan a gente, a mujeres, a madres, a niños. Pero vosotros no decís nada, no hacéis ningún comentario...", ataca el jugador de 32 años.

"Conozco a muchos entre vosotros, todos me habéis dicho que no debería ser así, que vuestro presidente actúa de manera incorrecta...", continúa. "Así que chicos, tenéis influencia en la gente, mostradles, os lo suplico... es el momento de mostrar vuestra valentía... en la vida real", insta Yarmolenko.

15:45 OPEP+ (con Rusia) aumenta apenas su producción

Los países productores de petróleo del grupo OPEP+ decidieron mantener en su reunión de hoy miércoles (02.03.2022) su política de modesto aumento de la producción de petróleo, ideada durante la pandemia, a pesar de la escalada de los precios por la guerra en Ucrania, lo que hace temer rupturas de abastecimiento en un mercado ya muy complicado.

Los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus diez socios, entre ellos Rusia, acordaron "ajustar al alza su nivel total de producción en 400.000 barriles diarios para el mes de abril de 2022", anunció la Organización en un comunicado al final de una breve reunión que tuvo un resultado sin sorpresas.

lgc (afp/efe/rtr)