Bruselas inicia batalla contra polémica ley judicial polaca

La semana en imágenes (del 27 de abril al 3 de mayo de 2020)

Berlín prorroga al 14 de junio la recomendación de no viajar

El Gobierno alemán alargó la recomendación de no viajar a ninguna parte del mundo hasta el 14 de junio. Aludió, además, a la necesidad de coordinar las medidas frente a la pandemia con los socios europeos, a fin de poder avanzar hacia una "normalización de la situación". "Ahora mismo, no se puede garantizar la seguridad del viajero, ya que la pandemia no se ha controlado", afirmó. (29.04.2020)