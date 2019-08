Brote de listeriosis: España amplía alerta sobre productos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ampliado este viernes (23.08.2019) la alerta a otros doce productos de la marca "La Mechá", después de que la Junta de Andalucía le haya notificado que extiende el aviso tras el brote de listeriosis. Según esta notificación, todos los lotes de los siguientes productos se incluyen en la alerta: crema de carne mechada 250 gramos; crema de carne mechada 465 gramos; manteca colorá 250 gramos, manteca colorá 465 gramos; pringá estilo casero 250 gramos. También pringá estilo casero 465 gramos; zurrapa de hígado 250 gramos; zurrapa de hígado 465 gramos; Zurrapa lomo blanca 250 gramos; Zurrapa lomo blanca 465 gramos; zurrapa lomo roja 250 gramos, y zurrapa lomo roja 465 gramos.

La distribución de estos doce productos se ha realizado mayoritariamente en Andalucía y en menor proporción en Madrid y Cataluña. Así lo señala la Aesan en su último boletín sobre el brote, en el que precisa que el producto sobre el que se emitió la primera alerta, la carne mechada de "La Mechá", fue comercializado en Andalucía, mientras que una pequeña parte fue distribuido a Madrid, Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León e Islas Canarias. Esta carne, que había sido comercializada desde Andalucía, se consumió antes del inicio de la alerta y, según la Agencia, en el caso de que quede algo de producto en las empresas de distribución, está inmovilizado.

Notificación a la UE

Los otros productos sobre los que se amplió la alerta el miércoles 21 de agosto (chicharrón andaluz, lomo al jerez, lomo al pimentón y lomo casero al pimentón) fueron distribuidos en Andalucía y se pensó también que había llegado una pequeña cantidad a Madrid. Sin embargo, las autoridades sanitarias madrileñas han constatado que todo el producto vendido a la empresa de Madrid "no había llegado finalmente" a esta autonomía, sino que se comercializó en Andalucía.

Todos estos datos se han transmitido a los síntomas de intercambio rápido de información nacionales, pero también se ha notificado al resto de países miembros de la UE a través de la red de alerta europea (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF). Sin embargo, según la Agencia, tal notificación no se ha realizado como "alerta", sino como "información para atención", ya que no hay constancia de distribución de producto fuera de España. Sanidad insiste en que, como medida de precaución, se aconseja a las personas que tengan en su domicilio algún envase de estos productos de la marca "La Mechá" que se abstengan de consumirlo y que, en el caso de haberlo consumido y de presentar alguna sintomatología, acudan a un centro de salud. (efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |