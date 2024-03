Británicos en la Dordoña - Baguete en lugar de Brexit

Cada vez más británicos dan la espalda al caos del Brexit y buscan recomenzar su vida en Francia.

Imagen: NDR

Nicola y Graham Parker buscan suerte en el suroeste de Francia. Hartos de la crisis económica y del caos del Brexit, vendieron su casa en Inglaterra y han comprado una finca en Montignac-de-Lauzun. Como ellos, unos 9.000 británicos se han trasladado a la Dordoña.

Imagen: NDR

Pero la salida del Reino Unido de la UE complica el nuevo comienzo, ya que ahora hay trabas burocráticas que cuestan dinero y nervios. Solicitar un permiso de residencia, demostrar conocimientos de francés, pasar pruebas de naturalización. Además, hay lugareños que miran con recelo a los británicos, que ahora caracterizan a localidades enteras.

