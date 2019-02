Británica yihadista pide "compasión" para volver a Reino Unido con su bebé recién nacido

Una joven británica que se unió al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria en 2015, y que se encuentra en un campo de refugiados en este país donde dio a luz a un bebé este fin de semana, pidió el domingo (17.02.2019) "compasión" y que le permitan volver a Reino Unido.

Su caso ilustra el dilema al cual están confrontados varios gobiernos europeos, divididos entre prohibir el regreso de sus ciudadanos yihadistas por temas de seguridad, o permitirles volver para que sean juzgados. "Acabo de dar a luz, así que estoy realmente cansada", confió Shamima Begum a la cadena de televisión Sky News.

Se trata del tercer hijo de esta joven de 19 años, de Londres, que nace en Siria. Sus dos primeros bebés murieron por enfermedades y desnutrición. Shamima Begum volvió a expresar su intención de volver a Reino Unido. "Después de la muerte de mi (otro) hijo, me di cuenta que es necesario que me vaya, por el bien de mis niños".

"No sabía en qué me estaba metiendo cuando me fui"

La joven dijo que teme que su recién nacido "muera en el campamento" de refugiados Al Hol, en el noreste de Siria, donde se encuentra actualmente. "Creo que la gente debería tener compasión por mí, por todo lo que he vivido", declaró Shamima Begum. "No sabía en qué me estaba metiendo cuando me fui". Sin embargo, la joven afirmó que no se arrepentía por haberse ido a Siria. "Esto me cambió como persona, me hizo más fuerte, más dura. Yo me casé con un hombre que nunca hubiera conocido en Reino Unido".

El jefe del servicio de inteligencia exterior británico (MI6), Alex Younger, estimó esta semana que las personas que se hayan unido al EI "probablemente adquirieron competencias y relaciones que los convierte en potencialmente peligrosos".

Pero la mujer se defendió del hecho de representar amenaza alguna. "Yo sólo era una ama de casa, pasé cuatro años en casa, cuidé de mi esposo, mis hijos". Antes de estas declaraciones, su familia difundió un comunicado en Twitter a través de su abogado, Mohamed Akunjee: "Supimos que Shamima dio a luz a su hijo, entendemos que ella y su bebé están bien". La familia subrayó que no tenía "ningún contacto directo" con la joven.

El sábado, el presidente estadounidense Donald Trump pidió a Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros aliados europeos "que repatrien a más de 800 combatientes del EI capturados en Siria para que sean juzgados".

