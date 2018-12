"Brexit": Theresa May consiguió poco en Bruselas

Poco después de las nueve de la noche, tras una hora de cena, la primera ministra británica, vestida con un abrigo azul de invierno y un pequeño bolso, abandonó la cumbre en Bruselas. No sonrió, no dijo nada, mantuvo la mirada fija en la alfombra roja que tenía delante. Luego se subió a una limusina negra hecha en Alemania y partió rumbo a su hotel. Ya a su llegada a Bruselas, Theresa May había moderado sus propias expectativas sobre esta cumbre. Es que hace solo dos semanas y media, en la última cumbre especial, ella misma había definido al acuerdo alcanzado sobre el "brexit" como "el mejor posible". May dijo ahora que no esperaba grandes avances, sin especificar exactamente en qué consistirían concretamente dichos avances.

La UE no se mueve

Y ella tenía razón. Justo antes de la medianoche, la cumbre de la UE repitió en sus conclusiones escritas lo que ya estaba claro: no puede haber nuevas negociaciones. No habrá nuevas garantías legalmente vinculantes que faciliten la ratificación del acuerdo de salida en el Parlamento británico. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo: "Queremos tener la asociación más cercana posible con Reino Unido y las negociaciones para un nuevo acuerdo deberían comenzar inmediatamente después de que se retiren". No es la intención de la UE utilizar el "reaseguro", el llamado "backstop" que mantendría a Irlanda del Norte y Gran Bretaña en una unión aduanera con la UE. "Ese solo sería en el caso que no haya un nuevo acuerdo sobre relaciones futuras, cosa que la UE quiere evitar", aseguró Tusk.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, elogió la dura y valiente lucha de May por el acuerdo de salida pero, aclaró: "Aún no hemos visto resultados".

Diplomáticos de la UE estiman que la dura actitud de los 27 líderes podría formar parte de una táctica de negociación. Uno no debe darse por vencido demasiado pronto, si no quiere que vengan más demandas de la Cámara de los Comunes británica. "Todo es cuestión de tiempos", dijo un diplomático de la UE. No se puede descartar que May pueda volver a hablar en Bruselas a principios de enero. La votación sobre el acuerdo del "brexit" en el Parlamento británico fue anunciada para principios de enero.

Sin nuevas negociaciones

Varios jefes de Estado y de Gobierno ya habían dejado claro antes de la cena que el texto del acuerdo de salida de la UE para los británicos no se podía modificar. "Es importante evitar cualquier ambigüedad. No puede haber renegociación porque este documento se ha negociado durante meses", exigió el presidente francés, Emmanuel Macron. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que el tratado del "brexit" había sido "negociado y es válido".

Los diplomáticos británicos habían esperado una UE que sintonizara con el interés de la primera ministra británica. Porque sin la aprobación de la Cámara Baja en Londres al acuerdo del "brexit", el 29 de marzo de 2019 aparecería el fantasma de una frontera dura en la isla irlandesa. Pero la UE no quiere renunciar al reaseguro de Irlanda del Norte que establece que todo Reino Unido permanezca en una unión aduanera con la UE y, por así decirlo, pasa las reglas del mercado interno de la UE para Irlanda del Norte hasta que un nuevo tratado entre la UE y el tercer país, el Reino Unido, reemplace el acuerdo.

El largo drama que rodea al "brexit" y el acuerdo de salida con la UE continuarán en Londres la próxima semana. Entonces, la primera ministra británica quiere informar a sus diputados. Para Theresa May, el día de la cumbre en Bruselas fue solo el comienzo de las conversaciones.

El "brexit" fue el tema dominante en el primer día de la cumbre. Casi incidentalmente se tomaron algunas otras decisiones: la UE condenó unánimemente la reciente agresión de la marina rusa contra Ucrania y extendió las sanciones. En paralelo, se ha establecido una hoja de ruta para las negociaciones presupuestarias para el periodo 2021-2027. Para el otoño del próximo año, el presupuesto debería estar disponible. Es controvertido el momento, justamente por el hueco que deja el "brexit". Muchos rechazan aportar contribuciones más altas, mientras que hasta ahora solo Alemania se manifesta dispuesta.

(DG/RRR)

