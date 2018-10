“Brexit” perjudicará a trabajadores británicos menos cualificados

Bye bye, Theresa

Número 2: Priti Patel

Solo una semana después, llegó el turno de la ministra británica de Cooperación Internacional: Patel se había reunido doce veces con políticos israelíes, incluido el jefe de gobierno, Benjamin Netanyahu, sin el conocimiento de Theresa May. Patel se disculpó con la primera ministra. No obstante, no había manera de evitar su renuncia.