Brexit: parlamento británico sigue sin ponerse de acuerdo

Ninguna de las cuatro alternativas para el "brexit" que votaron esta noche de lunes (01.04.2019) los diputados de la Cámara de los Comunes británica ha logrado una mayoría. La opción que recabó más apoyos -280 votos a favor y 292 en contra- fue la que solicita al Ejecutivo de la conservadora Theresa May que, en el caso de que el Parlamento apruebe un acuerdo de salida, este tenga que ser ratificado por el pueblo británico en un referéndum.

La Cámara de los Comunes se había propuesto sacar el proceso del punto muerto en que se encuentra cuando ya superó la fecha inicial del Brexit -29 de marzo de 2019- y a menos de dos semanas del nuevo límite impuesto por Bruselas para hallar una solución, el 12 de abril.

Cuatro opciones

Así, tras arrebatar al gobierno el control de la agenda parlamentaria la semana pasada para votar propuestas alternativas, el lunes, en la segunda jornada de "votos indicativos", se enfrentaba a cuatro opciones.

Se trataba de: abandonar el bloque pero permaneciendo en una unión aduanera con la UE, mantener al país también dentro del mercado único europeo, organizar un segundo referéndum o simplemente revocar todo el proceso si no se alcanza un acuerdo.

Pero ninguna logró más síes que noes, como ya había ocurrido en una primera ronda indicativa organizada el pasado miércoles.

El consejo de ministros se reunirá mañana martes (02.04.2019) para analizar este nuevo giro dramático. Una de las opciones es decidir si cree posible convocar un cuarto voto esta semana sobre el impopular acuerdo negociado por May con Bruselas, que los parlamentarios ya rechazaron el pasado viernes, el 12 de marzo y el 15 de enero.

El viernes, May dejó planear la perspectiva de elecciones anticipadas para romper el bloqueo. Pero estas podrían resultar catastróficas para su Partido Conservador. Según un sondeo publicado el domingo por The Mail on Sunday, el Partido Laborista lideraría el resultado con 41% de los votos, cinco puntos más que la formación gubernamental.

May ya convocó elecciones anticipadas en 2017, esperando reforzar su autoridad antes de emprender la negociación con la UE, pero perdió la mayoría absoluta y tuvo que aliarse al pequeño partido norirlandés DUP para poder gobernar.

