Brexit: May no cederá para celebrar un segundo referéndum

La primera ministra británica, Theresa May, insistió en que no se dejará presionar "para aceptar compromisos" sobre el brexit. La fecha límite para alcanzar un acuerdo con Bruselas se acerca y la mandataria publicó un artículo en 'The Sunday Telegraph' en el que asegura que no cederá ante aquellos que piden la celebración de un segundo referéndum sobre el brexit porque supondría una "traición" a la democracia. May insistió en que las propuestas pactadas con su gabinete en el mes de julio en su residencia veraniega de Chequers son un "gran acuerdo para Reino Unido".

"Los próximos meses serán críticos para definir el futuro de nuestro país y tengo clara mi misión", declaró, admitiendo que "todavía quedan muchas negociaciones por delante". Entretanto, el negociador de la Unión Europea (UE) para el brexit, Michel Barnier, también aseguró que todavía había mucho que hacer antes de la fecha límite el 29 de marzo. "No necesitamos más tiempo", explicó hoy al diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. "Lo que necesitamos son decisiones políticas", aclaró. Las negociaciones deben finalizar antes de mediados de noviembre y después se celebrará una cumbre especial de la UE, añadió. (dpa/EFE)

