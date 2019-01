"Brexit": May busca plan B

La expectativa de que Theresa May presente un nuevo enfoque, o Plan B, ante el Parlamento este lunes por la tarde probablemente termine en decepción. "Tiene las puertas abiertas, pero su cabeza está cerrada", resumió el eurodiputado laborista Hilary Benn, tras su encuentro con la jefa del Gobierno británico.

Después de la devastadora derrota en la votación de su acuerdo sobre el "brexit” la semana pasada, May había anunciado que hablaría con representantes de la oposición de todos los partidos. Ahora, la primera ministra británica tendrá que presentar un compromiso y un plan B. Pero la mano extendida hacia el otro campo político ha sido probablemente un gesto vacío. May continúa rechazando cualquier cambio en sus líneas rojas. Un "brexit” más suave no está en discusión para ella.

El plan B es el plan A

En cambio, seguirá intentando persuadir a sus críticos dentro de sus propias filas, el DUP de Irlanda del Norte y los duros del partido tory, para que cambien de opinión, a fin de evitar una división en su propio partido.

Es probable que revise las negociaciones con la UE para cambiar el reaseguro contra una frontera estricta en Irlanda. Hasta ahora, la UE se ha negado a fijar un límite temporal. Pero tampoco es seguro que los disidentes queden satisfechos con esto. Así que es probable que haya más de lo mismo, May y su Gobierno están dando vueltas en círculos.

¿Un acuerdo especial con Irlanda?

Una propuesta para romper este ciclo podría ser, según informes de medios británicos, la idea de resolver el problema de la frontera a través de un acuerdo especial con Irlanda. Sin embargo, es incierto hasta qué punto Irlanda, miembro de la UE, podría firmar, por su cuenta, un acuerdo separado con Gran Bretaña.

¿Y cómo debería funcionar este tipo de unión aduanera angloirlandesa? El ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ya ha indicado que su Gobierno seguirá apoyando plenamente el acuerdo de salida con la UE, "incluso el apoyo negociado".

Un portavoz de Downing Street negó estos informes en el transcurso del domingo, diciendo que tales propuestas no se conocían. Sin embargo, unas horas antes, el ministro de Comercio Liam Fox había declarado a la BBC que la salida de este punto muerto podría ser un acuerdo con Irlanda sobre un "mecanismo alternativo" para evitar los controles fronterizos.

Gabinete en Caos

El caos en el gabinete de May continúa. Los ministros expresan en público declaraciones completamente contradictorias. Liam Fox, por ejemplo, advirtió a los amigos de Europa que no secuestraran el "brexit". Otros ministros, como Amber Rudd, buscan una solución con compromiso y una salida más suave. Sobre todo, hay de nuevo amenazas de dimisión de varios miembros del gabinete si las cosas cambian de rumbo. Theresa May ya ha perdido más de una docena de ministros y altos funcionarios.

El Parlamento ensaya la rebelión

Los conservadores moderados como Dominic Grieve están preocupados por que la disputa entre los dos principales partidos en torno al "brexit" sumerja al país en un "brexit duro", sin acuerdo. Entre otras cosas, Grieve intenta excluir este resultado mediante una iniciativa interpartidaria por votación. El portavoz del "brexit" del Partido Laborista, Keir Stamer, a su vez, está luchando por un segundo referéndum. Detrás de todo esto está el intento de algunos parlamentarios de ganar control sobre la agenda, que tradicionalmente es planteada por el Gobierno.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha sido de gran ayuda hasta ahora, dentro del alcance de sus posibilidades. Las normas de la Cámara se basan en la tradición y son interpretables. El Gobierno de May está furioso por la forma en que Bercow dirige el debate y ya lo considera como una violación de la práctica. Bercow puede, a su criterio, aceptar las solicitudes de los diputados y someterlas a votación.

Además de la iniciativa para llegar a algún acuerdo, también se formularon propuestas para posponer la fecha de "brexit" o permitir un segundo referéndum. Además, se están discutiendo una serie de votos individuales sobre diversas variantes del "brexit", como la unión aduanera o la solución de Noruega, con el fin de averiguar dónde residen las mayorías en el Parlamento.

Dado que se espera que May decepcione de nuevo con la presentación de su plan B a la mayoría de los miembros del Parlamento, el procedimiento posterior decidirá si los parlamentarios imponen sus votos sobre el futuro del "brexit" y cuáles prevalecerán en el proceso. Quien gane esta lucha de poder determinará el futuro del país.

May podría tener una segunda oportunidad para impulsar su acuerdo dentro de sus propias filas - o una mayoría parlamentaria tomará el timón para socavar su plan. Desde nuevas elecciones hasta un segundo referéndum, una extensión de la fecha de retiro, un "brexit" más suave o ningún "brexit", todas las posibilidades siguen en juego.

(ct/rml)

