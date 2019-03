"Brexit": La semana de la decisión

¿Se decidirá finalmente el "brexit" esta semana en el Parlamento británico? Theresa May ha pospuesto su lucha por la salida de Gran Bretaña de la UE hasta el último minuto. Hasta la fecha oficial de "brexit", el 29 de marzo, quedan poco más de dos semanas. Sin embargo, el resultado de la disputa en Londres sigue siendo incierto.

Última llamada

El viernes, el Primer Ministro viajó a la ciudad portuaria de Grimsby, en el noreste del país, donde más del 60 por ciento de los ciudadanos votó a favor del "brexit". Tras el declive de la industria pesquera, el pueblo lucha por sobrevivir.

En la ciudad portuaria de Grimsby, más del 60 por ciento de los ciudadanos votaron por Brexit.

May pidió a la UE que haga un "último esfuerzo" para llevar al "brexit" a la línea de meta esta semana, como si a los europeos les interesara ayudar salir a los británicos. Y amenazó una vez más que los conservadores de la línea dura pondrían en peligro al propio "brexit", si finalmente no votaban por su acuerdo.

El domingo, el ministro de Exteriores Jeremy Hunt apareció en un programa político de la BBC, y lo expresó aún más claramente: si el acuerdo de esta semana en el Parlamento finalmente no encuentra la mayoría, entonces existe el peligro de "perder el brexit". Si la votación en el Parlamento vuelve a fracasar, como en enero pasado, entonces se habrán recorrido dos tercios del camino hacia el "no brexit" y eso tendría consecuencias devastadoras para el futuro del partido conservador.

Se ve mal para May

Difícilmente, estas apelaciones de último minuto persuadirán a alguien. Se espera que Theresa May pierda nuevamente la votación este martes. Aunque en su propio partido tiene, de su lado, a los partidarios moderados del "brexit", a algunos de los pro-europeos comprometidos y un puñado de parlamentarios laboristas de los distritos electorales con una fuerte mayoría por el "brexit". No obstante, es incierto cuántos de esos rebeldes laboristas estarán allí y si podrían salvar el acuerdo de May.

Contra el acuerdo está la gran mayoría de la oposición: el Partido Laborista, el SNP escocés, los nuevos independientes y los liberales. Será decisivo cómo el DUP de Irlanda del Norte y los "brexiteers" radicales decidan sobre los conservadores de Jacob Rees-Mogg.

Recientemente, el conservador oponente del Brexit Jacob Rees-Mogg envíó señales ambiguas.

Recientemente, él ha enviado señales ambiguas: por un lado, manifestó estar dispuesto a comprometerse, por otro lado, considera que el acuerdo de salida con la UE es inaceptable e insoportable. El exministro de "brexit" y el líder de la línea dura David Davis también hablaron el domingo sobre un "acuerdo horrible". Eso no suena como aprobación.

¿Qué pasa si May pierde?

Durante el fin de semana en Bruselas, las negociaciones sobre la revisión del respaldo irlandés, el reaseguro contra una dura frontera en Irlanda, finalmente parecieron haberse derrumbado. La conducción de las negociaciones por parte del fiscal general británico Geoffrey Cox había resultado ser más un obstáculo que útil.

Cox intentó resolver un problema político por medios legales, demandado en la UE. Si la primera ministra vuelve a perder la votación sobre el acuerdo con la UE el martes, le ha prometido al Parlamento una votación sobre si se debe descartar un "brexit" sin acuerdo. El siguiente paso sería que los eurodiputados obligen a Theresa May a solicitar a la UE una extensión del plazo de "brexit". Presumiblemente, lo anticipará y anunciará esta solicitud.

¿Cuánto tiempo dura la extensión?

Sin embargo, también es controvertido cuánto debe ser el tiempo extra. May solo quiere una breve extensión técnica hasta finales de junio. Una vez más, trata de arrebatar las concesiones cruciales personalmente a los jefes de gobierno y aunque fracasó con anterioridad, May es extremadamente persistente. Podría programarse una votación final sobre el acuerdo de divorcio con la UE en la última semana de marzo, tres días antes de la fecha oficial del "brexit".

También hay plazos mucho más largos en discusión: hay voces en la UE que quieren darle tiempo a los británicos para llegar a finales de 2020 con el fin de tener claridad. Una idea ahora apoyada, incluso por unos pocos conservadores británicos.

El Partido Laborista está considerando aceptar el acuerdo de May con la condición de que los ciudadanos puedan votarlo. Probablemente esta solicitud no se presentará esta semana ya que la dirección del partido está esperando un momento favorable en el último minuto.

Y finalmente, la pregunta sigue siendo si, y durante cuánto tiempo, la primera ministra puede sobrevivir políticamente al caos "brexit" de creación propia. Hay otro intento de obligarla a retirarse prematuramente en los próximos meses y, por lo tanto, volver a sintonizar a los duros "brexiteers". Por el momento no parece que vaya a suceder. De todos modos, para May aplica la frase de que todas las noticias sobre su fin político cercano son muy exageradas.

(jag/jov)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |