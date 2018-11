"Brexit": la borrascosa semana de Theresa May

La moción de censura contra la primera ministra británica, Theresa May, no se materializó, en contra de todos los rumores de los últimos días. ¿Reunieron o no sus enemigos las 48 peticiones necesarias para destituirla? Probablemente sea el secreto mejor guardado este fin de semana. Por lo menos, ya no se produjeron más dimisiones de ministros y Michael Gove, ministro de Medioambiente y uno de los indecisos, le aseguró finalmente lealtad a la dirigente tory.

Amber Rudd, otra vez ministra británica.

Reciclaje por la tarde

Por la tarde, Theresa May tuvo incluso tiempo de reciclar sus ministerios. Amber Rudd, quien tuvo que renunciar a su cargo por un escándalo sobre migración este verano, está de nuevo en el barco como ministra del Trabajo. Ahora es tiempo de rodearse de amigos.

Además, cuenta con otro nuevo ministro del "brexit”, después de que uno de los pioneros de la campaña para abandonar la UE, Michael Gove, declinara el puesto. Así que May tuvo que sacar de su chistera a un subsecretario de Estado de Salud sin ambiciones de liderazgo, pero sobre todo leal: Stephen Barclay, quien se encargará de coordinar el "brexit” a nivel nacional. May negociará, a partir de ahora, con Bruselas.

No todos a favor de May

El jueves (15.11.2018), el diputado ultraconservador Jacob Rees-Mogg dijo que estaba recopilando las 48 peticiones para intentar destituir a la líder tory por haber conseguido un "mal” pacto con el "brexit”. El diputado Mark Francois, por su parte, exigió a los políticos partidarios del "bréxit” que "decidan dónde posicionarse: La historia nos pasará factura si no somos capaces de parar el pacto del ´bréxit´de la primera ministra”.

Francois es miembro del European Research Group, un taller de pensamiento formado por los partidarios del "brexit” duro, quienes consideran que May, pretende seguir tejiendo lazos estrechos con la UE a futuro.

A partir de ahora, ella sola negociará con la UE.

El partido, ¿lo más importante?

"Todo esto parece un choque automovilístico en cámara lenta", dice la líder sindical Frances O'Grady en una entrevista a la BBC. "Vemos cómo May se va quedando sin poder", añade. Durante el fin de semana, la primera ministra podrá darse un pequeño respiro y quizás intente calmar a algunos de los insatisfechos. El acuerdo sobre el "brexit” es también un desastre para la jefa de la Confederación de Sindicatos (TUC) por el posible impacto en los empleos y las condiciones de trabajo en el Reino Unido.

"No podemos apoyar el acuerdo, porque no protege los derechos de los trabajadores", se queja O'Grady. La sindicalista cree que un segundo referéndum es la única forma para que el Parlamento pueda rechazar el pacto del "brexit”. El problema fundamental de Theresa May, según ella, es que "todo gira en torno al partido y, en segundo lugar, está el país".

Según Guillermo Howes, "hay que respetar las decisiones tomadas".

Cielo muy gris sobre Londres

Junto al río Támesis, está el pintor Guillermo Howes con su caballete. "Hoy es un día cubierto", dice, y agrega un poco de gris al cuadro. Es una coincidencia que esté pintando el Parlamento. "Allí hay más nubes que aquí", comenta. Él opina que la disputa en el gobierno sobre el "bréxit” es igual de aterradora que interesante. Pero, ¿cómo puede el país salir de los apuros y qué piensa él sobre un segundo referéndum?

"Sería malo para la democracia y el Parlamento", dice Guillermo. "Cuando tomas una decisión, tienes que apoyarla, incluso si fue estúpida, porque el 50 por ciento de las personas siempre estará descontento". Lo peor para él es la incertidumbre, que es mala para la economía y el ánimo de los británicos. "Vengo del País Vasco, sé cómo es cuando un pueblo está dividido", asegura Guillermo.

(rmr/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |