Brexit: ¿Con o sin Theresa May?

Miles de espectadores se reunieron frente al Palacio de Buckingham en el corazón de Londres. Por todas partes se ven banderas británicas y canastas de picnic. "No estamos aquí para ver como Theresa May entrega su dimisión a la Reina", bromea una señora mayor. Laura vino como los demás espectadores a celebrar los 100 años de la Real Fuerza Aérea con un desfile que también presencia la Reina desde un balcón del Palacio de Buckingham. "Theresa May solo tiene un 50 por ciento de probabilidad de sobrevivir las próximas semanas como jefa de gobierno. Es un caos", opina James, el esposo de Laura.

James y Laura apoyan el Brexit.

Ninguno de ellos quiere mencionar sus apellidos. Votaron a favor del "brexit", la retirada de Gran Bretana de la unión europea, y están decepcionados por la forma en el que el gobierno maneja el asunto. Según la pareja, el dimisionario ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, tiene toda la razón con sus críticas al "brexit" en su versión suave, tal como la primera ministra lo quiere imponer. A pesar de la crisis de gobierno, la pareja londinense está firmemente convencida de que dentro de nueve meses habrá "brexit", con o sin acuerdo con la UE.

¿Viva Inglaterra y la UE?

Steve Bray protesta todos los días contra el Brexit.

A un paso de Downing Street, sede del gobierno británico, se encuentra el enorme edificio neogótico del Parlamento a orillas del Támesis. Los parlamentarios conservadores se reúnen en pequeños grupos para discutir el futuro del gobierno. La primera ministra no tiene mayoría propia en el Parlamento. Depende de un pequeño socio de coalición de Irlanda del Norte. May solo se mantiene al mando porque no hay alternativa, creen muchos. "El país está tan dividido como el parlamento", dice una transeúnte que no quiere decir su nombre. "Voté por el 'brexit', pero no quiero que alguien se entere. Mientras tanto, tengo mis dudas de que esto todavía pueda salir bien", dice la mujer.

Gritando en el desierto del Brexit

"¡Stop al brexit!" El grito de Steve Bray resuena a través del extenso césped junto al Parlamento. "¡Stop al brexit! Grita una y otra vez más de manera tan fuerte que se puede escuchar en los numerosos reportajes de televisión que se producen actualmente en el césped. Steve Bray viene todos los días desde casi dos años. "Yo también lo conozco y me parece muy bien lo que está haciendo", comenta Agne, de Lituania. Ella vino al Reino unido en 2006 y piensa que el "brexit" es injusto. "Logré trabajo de inmediato y pago mis impuestos. Con el 'brexit' necesitaré un visado o no podré volver si visito a mi madre en Lituania. No puedo creer todo esto", se enfada. Sus amigos británicos solo se interesan por si Inglaterra llega a la final de la Copa Mundial o no, dice. "El domingo que viene podríamos ganar la Copa Mundial mientras nos quedamos sin gobierno. Eso sería genial", dice Agne y se ríe.

