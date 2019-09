Brexit: Cameron no descarta un segundo referéndum

En una entrevista concedida al periódico The Times, el exprimer ministro británico, e impulsor de la votación del brexit, David Cameron, señaló que no descartá una segunda votación sobre el tema en su país, que actualmente se encuentra dividido y en medio de una crisis política.

"No digo que sucederá o debería suceder. Solo digo que no puedes descartar las cosas en este momento porque tienes que encontrar alguna forma de desbloquear el bloqueo ", dijo Cameron.

En la entrevista, que tiene como eje central el lanzamiento de sus memorias ("For the Record"), Cameron también reconoce que "todos los días pienso en el referéndum y en las consecuencias, en cómo las cosas podrían haberse hecho diferente. Me preocupo desesperadamente por lo que va a pasar", confesó.

Actualmente, Gran Bretaña dejará el bloque el 31 de octubre, con el actual primer ministro, Boris Johnson, prometiendo que lo hará incluso si no existe un acuerdo para regular la salida del país. El principal escollo en las negociaciones con Bruselas ha sido la frontera irlandesa.

Cameron, quien hizo campaña para permanecer en la UE, renunció después de su derrota en el referéndum.

mn (ap, dpa)

